Thực hiện đồng bộ giải pháp phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội

Sáng 2/4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 6 Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở ngành có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo, sau hơn 3 năm thực hiện 6 Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII, nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò và định hướng phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Cửu Long; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; đồng bằng sông Hồng từng bước được nâng cao.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã kịp thời ban hành chương trình hành động, lồng ghép mục tiêu phát triển vùng vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; phân chia rõ các không gian phát triển, các trục và hành lang kinh tế, ưu tiên phát triển kinh tế biển.

Kinh tế vùng duy trì tăng trưởng khá, đạt mục tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ.

Thu ngân sách và GRDP bình quân đầu người được cải thiện. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, cảng biển, sân bay được quan tâm đầu tư. Đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết còn nhiều hạn chế, công tác thể chế hóa Nghị quyết chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; cơ chế đặc thù và điều phối vùng chưa được ban hành; công tác kiểm tra, giám sát còn bất cập. Tăng trưởng chưa bứt phá, chất lượng và năng suất lao động còn thấp; kinh tế biển, ngành mới phát triển chậm; doanh nghiệp quy mô nhỏ, sức cạnh tranh hạn chế. Chất lượng quy hoạch và kết cấu hạ tầng, nhất là liên kết Đông - Tây, hạ tầng số, năng lượng, ứng phó thiên tai chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; chênh lệch đời sống giữa các khu vực dân cư còn lớn; bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu còn nhiều thách thức; an ninh phi truyền thống tiềm ẩn rủi ro.

Tại hội nghị, đại biểu đã cho ý kiến đối với từng nội dung báo cáo; đồng thời phân tích bối cảnh yêu cầu mới, đánh giá các dư địa, động lực kinh tế mới ở các vùng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... nhằm đề ra các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và hiệu quả trong triển khai các mục tiêu Nghị quyết thời gian tới.

Đại biểu cũng kiến nghị Trung ương rà soát, sửa đổi các chính sách đặc thù phát triển kinh tế vùng; đề xuất các giải pháp bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của 6 vùng theo hướng bền vững, nhất quán với quan điểm, mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Trên cơ sở đó, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Đồng chí Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương yêu cầu nội dung dự thảo báo cáo cần đánh giá rõ bối cảnh, tình hình mới và những thay đổi trong phân vùng kinh tế - xã hội; làm nổi bật kết quả sau 3 năm thực hiện 6 Nghị quyết. Trong đó cần khẳng định rõ đây là chủ trương đúng đắn, có tác động tích cực đến phát triển các địa phương trong vùng, đồng thời chỉ ra những khó khăn, điểm nghẽn, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của các vùng trong tổng thể phát triển quốc gia gắn với không gian phát triển mới. Đặc biệt, cần quan tâm các giải pháp tăng cường liên kết vùng, tạo động lực lan tỏa, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu làm căn cứ quan trọng cho các địa phương trong vùng định hướng phát triển.

Quốc Hương