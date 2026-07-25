DANAGO khẳng định đẳng cấp tổ chức tour MICE Hukan 2026

Từ ngày 22 đến 24-7-2026, tour MICE dành cho 250 khách của Hukan Việt Nam tại Đà Nẵng đã khép lại thành công với chuỗi hoạt động hội nghị, tham quan và Gala Dinner đặc sắc.

Với quy trình vận hành chuyên nghiệp cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, DANAGO đã mang đến cho đoàn Hukan Việt Nam một hành trình trọn vẹn, kết hợp hoàn hảo giữa làm việc, gắn kết và nghỉ dưỡng.

Đoàn Hukan Việt Nam check-in tại sân bay Đà Nẵng

Thành công của đoàn 250 khách lần này là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức các chương trình MICE quy mô lớn từ DANAGO. Với kinh nghiệm vận hành tour đoàn lớn, du lịch kết hợp hội nghị, Gala Dinner, Team Building... DANAGO tiếp tục khẳng định vị thế là một trong 10 công ty du lịch Đà Nẵng uy tín hàng đầu.

Hukan Việt Nam là thương hiệu máy công cụ cầm tay với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phục vụ nhiều lĩnh vực sản xuất, xây dựng và cơ khí. Nhờ hệ thống phân phối rộng khắp, thương hiệu ngày càng mở rộng thị phần trên thị trường Việt Nam.

Hành trình MICE 3 ngày 2 đêm đầy ấn tượng

Từ ngày 22 đến 24-7, hơn 250 khách hàng của Hukan Việt Nam đã cùng tham gia tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm do DANAGO tổ chức. Để có một hành trình trọn vẹn, đơn vị đã dành nhiều ngày chuẩn bị và hoàn thiện từng hạng mục của chương trình.

Ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng, đoàn được đội ngũ DANAGO đón tiếp chu đáo và đưa về lưu trú tại khách sạn 4 sao Nalod Đà Nẵng. Các khâu đưa đón, lưu trú và hậu cần được triển khai đồng bộ, giúp đoàn nhanh chóng ổn định lịch trình.

Xen giữa các phiên hội nghị, đoàn có dịp khám phá Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà và phố cổ Hội An. Sau mỗi điểm dừng chân, các thành viên cùng thưởng thức những bữa ăn đậm hương vị miền Trung, tạo thêm những giờ phút thư giãn và gắn kết.

Đoàn khách tham quan Bà Nà Hills tại Đà Nẵng

Khép lại chuyến đi là đêm Gala Dinner trong không gian sang trọng và ấm cúng. Những tiết mục giao lưu, văn nghệ và vinh danh đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp, góp phần thắt chặt tinh thần gắn kết của doanh nghiệp và khách hàng.

100% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ của DANAGO

Chiến dịch tổ chức tour tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm đặc biệt này đã trải qua nhiều ngày lên kế hoạch và điều phối kỹ lưỡng. Để bảo đảm trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, DANAGO đã xây dựng kịch bản tổ chức chi tiết ngay từ khâu khảo sát, lên lịch trình đến điều phối nhân sự.

Việc phân chia xe, sắp xếp phòng lưu trú, quản lý thời gian và phối hợp các dịch vụ đều được thực hiện đồng bộ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đoàn Hukan Việt Nam có một hành trình trọn vẹn và các thành viên đều thoải mái tận hưởng chuyến đi.

DANAGO tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng Hukan Việt Nam 2026

Kết thúc chương trình, Ban lãnh đạo Hukan Việt Nam đã bày tỏ sự hài lòng: "Cảm ơn DANAGO đã mang đến cho chúng tôi một chuyến đi rất trọn vẹn. Lịch trình hợp lý, đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và lúc nào cũng có mặt khi đoàn cần. Hy vọng sẽ có dịp tiếp tục đồng hành cùng DANAGO trong những chương trình sắp tới."

Không chỉ nhận được lời khen từ Hukan Việt Nam, DANAGO hiện vẫn duy trì 100% đánh giá 5 sao trên Google Maps. Nhiều khách hàng đánh giá cao đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình, dịch vụ chu đáo và vô cùng chuyên nghiệp.

DANAGO - Đơn vị tổ chức tour MICE chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

Hiện nay, với nhiều thương hiệu lữ hành uy tín tại Đà Nẵng như: VINAGO, DANACAR hay DNG Travel thì DANAGO vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ đội ngũ giàu kinh nghiệm và khả năng vận hành chuyên nghiệp.

DANAGO mang lại trải nghiệm khác biệt và giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp

Thời gian qua, DANAGO liên tục đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp với các chương trình MICE quy mô lớn: Detech Motor 550 khách, Rikkeisoft 300 khách, SupremeTech 160 khách và mới nhất là đoàn Hukan Việt Nam 250 khách.

Mỗi chương trình là một dấu ấn mới, góp phần giúp DANAGO tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong ngành du lịch MICE. Trong thời gian tới, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được uỷ nhiệm tổ chức các tour quy mô lớn, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch MICE Việt Nam.

THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

Giấy phép lữ hành số: 48-0069/2022/SDL-GP LHND

Liên hệ: 0833-888-404

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