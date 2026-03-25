Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày (24 và 25/3), Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia tiếp tục diễn ra các lượt trận bán kết nội dung đối kháng, qua đó xác định những gương mặt xuất sắc vào chung kết.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Trong hai ngày (24 và 25/3), Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia tiếp tục diễn ra các lượt trận bán kết nội dung đối kháng, qua đó xác định những gương mặt xuất sắc vào chung kết.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Ở lứa tuổi 17 - 45, Pencak Silat Thanh Hóa thi đấu 14 trận bán kết và giành tới 9 vé vào chung kết. Đây là kết quả cho thấy sự vượt trội về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Những VĐV giàu kinh nghiệm như Dương Thị Hải Quyên, Thùy Trang, Ngọc Vũ, Vân Anh... đều thể hiện phong độ ấn tượng.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Ở hạng 55 kg nữ, VĐV đoàn Thanh Hoá 1 - Dương Thị Hải Quyên thi đấu áp đảo, kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đoàn An Giang 1.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Thùy Trang, với lợi thế thể hình và sức mạnh, cũng có chiến thắng khá dễ dàng trước võ sĩ Minh Trang đến từ đoàn Sơn La 1.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Trong khi đó, Trần Bá Duy (hạng 75 kg nam) và Mai Linh (hạng 85 kg nữ) là 2 trong số 5 VĐV của Thanh Hóa phải dừng bước tại bán kết - đồng nghĩa với việc giành HCĐ.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Đáng chú ý, Trần Bá Duy đã có màn thể hiện đầy nỗ lực khi đối đầu Vũ Đức Hùng – VĐV vừa giành HCB SEA Games 33. Dù không thể tạo bất ngờ, Bá Duy vẫn để lại nhiều pha ra đòn ấn tượng.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Khép lại ngày thi đấu lứa tuổi 17 - 45, đoàn Thanh Hóa 1 có 9 VĐV vào lượt trận chung kết diễn ra vào chiều 28/3. 5 VĐV giành HCĐ gồm: Lương Văn Quê, Lê Thị Trà, Phạm Tuấn Anh, Trần Bá Duy và Nguyễn Thị Mai Linh.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, sôi nổi, thu hút sự chú ý, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Ở lứa tuổi 14–16, các VĐV trẻ cũng thi đấu khởi sắc khi giành 4 suất vào chung kết.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Các trận chung kết lứa tuổi 14-16 sẽ diễn ra vào chiều 26/3.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Trong khi đó, ở nội dung quyền biểu diễn, sáng 25/3, Nguyễn Tiến Tú có chiến thắng đầu tiên ở nội dung Tugal nam để giành quyền vào bán kết.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Với lực lượng đồng đều ở cả hai lứa tuổi cùng phong độ ổn định, Pencak Silat Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội giành nhiều HCV ở 13 trận chung kết đối kháng. Các trận đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ và mang lại thành tích cao cho đoàn xứ Thanh.

Dàn VĐV Thanh Hóa tiến sâu, hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Pencak Silat vô địch các CLB quốc gia

Giải đấu năm nay tiếp tục để lại dấu ấn với chất lượng chuyên môn cao, các trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, thể hiện rõ sự tiến bộ về trình độ và bản lĩnh thi đấu của các VĐV.

Hoàng Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Việc 3 trụ cột Damoth, Ngọc Tân và Ngọc Hà bị treo giò buộc HLV Mai Xuân Hợp phải tung vào sân bộ ba tân binh gồm Văn Hoàn, Ngọc Quý và Văn Hưng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, Thanh Hóa đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước SLNA, nhưng...
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
