Dân vận khéo ở vùng đồng bào có đạo

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Nga An xuống cơ sở tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực phát triển kinh tế.

Xã Nga An có gần 10.000 giáo dân, chiếm 40% dân số. Duy trì các mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, cấp ủy, chính quyền đã phối hợp chặt chẽ với các linh mục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành nghiêm pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn, xóm an toàn và gia đình văn hóa thông qua các bài giảng trong các ngày lễ, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật cho giáo dân.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga An Vũ Văn Hùng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, linh mục và hội đồng giáo xứ, cùng sự đồng lòng của giáo dân đã mang lại chuyển biến tích cực, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương. 100% khu dân cư và các giáo họ ở xã bảo đảm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Cuộc sống bình yên đã tiếp thêm động lực để bà con giáo dân tích cực tham gia việc đạo, việc đời, phát triển kinh tế gia đình, thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền, MTTQ với giáo hội và các chức sắc công giáo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo được Nhà nước công nhận đang hoạt động, gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao Đài, với khoảng 416.000 tín đồ; có 471 chức sắc tôn giáo; 1.376 chức việc và 315 nhà tu hành; có 404 cơ sở tôn giáo và 65 điểm nhóm đã được chính quyền cấp có thẩm quyền cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Các cấp chính quyền trong tỉnh đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh việc tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, họp chi bộ, nhân các dịp lễ quan trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và thực hiện các chính sách đối với đồng bào có đạo. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong đồng bào có đạo. Trong đó phải kể đến các mô hình: “Tuyên truyền, vận động người có uy tín và giáo dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước”; “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”; “Dân vận khéo trong xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”...

Các mô hình, điển hình trên đã giúp công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, qua đó huy động được sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân. Các hoạt động từ thiện, bác ái, đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” được lan tỏa rộng rãi trong giáo dân khắp các giáo xứ, họ đạo. Với tinh thần “Yêu thương và phục vụ”, giai đoạn 2020-2025 đồng bào Công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp với số tiền hơn 300 tỷ đồng; tặng quà trị giá 981 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 635 tỷ đồng; làm mới và sửa chữa 4.987 căn nhà đại đoàn kết; chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 236,3 tỷ đồng và nhiều thiết bị vật tư y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Với sự đồng lòng của bà con giáo dân, Thanh Hóa cũng là tỉnh đi đầu trong phát động và thực hiện cuộc vận động “xóa nhà tạm bợ, dột nát” với tổng kinh phí hơn 1.618 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định... Các hoạt động từ thiện, bác ái, an sinh xã hội của đồng bào Công giáo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 1,21% (năm 2025).

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục xác định thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào có đạo là nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng nhằm ổn định tình hình chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga