Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3.10, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang một đề xuất liên quan thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD, trong đó có các tài sản ở nước ngoài của Tập đoàn năng lượng Nga Lukoil.

Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD

Ngày 3.10, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang một đề xuất liên quan thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD, trong đó có các tài sản ở nước ngoài của Tập đoàn năng lượng Nga Lukoil.

Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD

Được biết, đề xuất này bao gồm các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng thuộc Lukoil tại nhiều quốc gia. Thương vụ cần được Chính phủ Mỹ và Điện Kremlin phê duyệt nếu được triển khai.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất này trong cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 5/9. Theo đó ông Putin coi thương vụ là cách để cho thấy doanh nghiệp Nga vẫn có thể làm ăn với Mỹ.

Nhóm được cho là đang quan tâm đến thương vụ gồm nhà đầu tư Mỹ Todd Boehly, hai nhóm doanh nghiệp Trung Đông từng có quan hệ làm ăn với gia đình ông Kushner hoặc ông Witkoff, cùng một bộ phận thuộc Chính phủ Mỹ.

Được biết, các bên liên quan chưa xác nhận thương vụ. Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Lukoil cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận trên. Do đó, hiện chưa rõ liệu đề xuất này có được triển khai hay không.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Washington và Moskva tiếp tục duy trì các kênh trao đổi về xung đột tại Ukraine. Trước đó, có nguồn tin cho biết, Mỹ đã điều chỉnh thời hạn liên quan việc các bên tìm kiếm phương án mua tài sản quốc tế của Lukoil, trong khi vấn đề năng lượng cũng được đưa vào các cuộc trao đổi giữa quan chức Mỹ và Nga.

Trong khi đó, liên quan triển vọng giải quyết xung đột, ngày 4.10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã nêu các điều kiện mà Moskva cho là cần thiết để đạt được hòa bình, trong đó có quy chế trung lập và phi hạt nhân đối với Ukraine, cùng các yêu cầu liên quan chính sách của Kiev và vấn đề lãnh thổ.

Những tuyên bố trên cho thấy các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về Ukraine hiện bao gồm cả những vấn đề kinh tế và năng lượng, bên cạnh các nội dung liên quan trực tiếp đến việc giải quyết xung đột.

Thu Uyên

Tin liên quan:
  • Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD
    Mỹ đề xuất nối lại đàm phán Nga - Ukraine trong tuần tới

    Ngày 10/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Chính phủ Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine vào tuần tới nhằm thúc đẩy đối thoại. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Moskva vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán, song cũng cảnh báo Nga có thể triển khai các biện pháp quân sự nếu tiến trình đối thoại không đạt kết quả.

  • Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD
    Tổng thống Mỹ: Ukraine nên đồng ý với đề xuất đàm phán của Nga “ngay lập tức”

    Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Ukraine “ngay lập tức” chấp thuận đề xuất đàm phán trực tiếp vô điều kiện do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 11/5.

  • Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD
    Điều kiện để Nga-Mỹ ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề Ukraine

    Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump coi giải quyết xung đột là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới. Phía Nga bày tỏ sẵn sàng đàm phán dựa trên các nội dung trong thỏa thuận Istanbul vào năm 2022. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các điều kiện đối thoại chịu tác động, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nên sự thành công của các cuộc đàm phán cũng như tính bền vững của các thỏa thuận khả thi vẫn là một câu hỏi lớn.

Từ khóa:

#Thương vụ #Ukraine #Đề xuất #Bộ Tài chính Mỹ #Dầu mỏ #Tổng thống nga vladimir putin #Xung đột #Điện Kremlin #Đặc phái viên Mỹ #Tài sản

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Israel không kích Gaza làm ít nhất 5 người thiệt mạng

Israel không kích Gaza làm ít nhất 5 người thiệt mạng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư tại thành phố Gaza rạng sáng 3/10 đã làm ít nhất 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ. Hamas lên án vụ tấn công và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để bảo vệ dân thường.
Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush đến Thái Lan

Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush đến Thái Lan

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/10, tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush, soái hạm của Nhóm Tác chiến Tàu sân bay (CSG) 10, cùng tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Delbert D. Black đã đến Phuket để thực hiện chuyến thăm cảng theo lịch trình.
Ukraine cảnh báo tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Ukraine cảnh báo tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga, trong bối cảnh Moscow gia tăng các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những tuần gần đây.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh