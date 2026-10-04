Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện đề xuất thương vụ dầu mỏ hàng tỷ USD

Ngày 3.10, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang một đề xuất liên quan thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD, trong đó có các tài sản ở nước ngoài của Tập đoàn năng lượng Nga Lukoil.

Được biết, đề xuất này bao gồm các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng thuộc Lukoil tại nhiều quốc gia. Thương vụ cần được Chính phủ Mỹ và Điện Kremlin phê duyệt nếu được triển khai.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất này trong cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 5/9. Theo đó ông Putin coi thương vụ là cách để cho thấy doanh nghiệp Nga vẫn có thể làm ăn với Mỹ.

Nhóm được cho là đang quan tâm đến thương vụ gồm nhà đầu tư Mỹ Todd Boehly, hai nhóm doanh nghiệp Trung Đông từng có quan hệ làm ăn với gia đình ông Kushner hoặc ông Witkoff, cùng một bộ phận thuộc Chính phủ Mỹ.

Được biết, các bên liên quan chưa xác nhận thương vụ. Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ và Lukoil cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận trên. Do đó, hiện chưa rõ liệu đề xuất này có được triển khai hay không.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Washington và Moskva tiếp tục duy trì các kênh trao đổi về xung đột tại Ukraine. Trước đó, có nguồn tin cho biết, Mỹ đã điều chỉnh thời hạn liên quan việc các bên tìm kiếm phương án mua tài sản quốc tế của Lukoil, trong khi vấn đề năng lượng cũng được đưa vào các cuộc trao đổi giữa quan chức Mỹ và Nga.

Trong khi đó, liên quan triển vọng giải quyết xung đột, ngày 4.10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã nêu các điều kiện mà Moskva cho là cần thiết để đạt được hòa bình, trong đó có quy chế trung lập và phi hạt nhân đối với Ukraine, cùng các yêu cầu liên quan chính sách của Kiev và vấn đề lãnh thổ.

Những tuyên bố trên cho thấy các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga về Ukraine hiện bao gồm cả những vấn đề kinh tế và năng lượng, bên cạnh các nội dung liên quan trực tiếp đến việc giải quyết xung đột.

Thu Uyên