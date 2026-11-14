Quốc hội Đức thông qua kế hoạch cải tổ các cơ quan tình báo

Quốc hội Đức vừa thông qua kế hoạch cải tổ các cơ quan tình báo, theo đó trao thêm quyền cho lực lượng tình báo nước này tiến hành các hoạt động bí mật, bao gồm phá hoại ở nước ngoài và tấn công mạng để đáp trả những mối đe dọa, trong bối cảnh Berlin cho rằng các mối đe dọa an ninh từ các thế lực bên ngoài và các nhóm cực đoan đang gia tăng.

Phát biểu trước các nghị sĩ ngày 13/11, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, người tham gia xây dựng kế hoạch cải tổ, nhấn mạnh Đức đang trở thành địa bàn hoạt động của các tổ chức khủng bố, các lực lượng cực đoan và những thế lực nước ngoài.

Trong nhiều thập kỷ, các cơ quan tình báo Đức chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin. Tuy nhiên, các quan chức an ninh và lãnh đạo Đức cho rằng cần tăng cường năng lực cho Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) để ứng phó với những mối đe dọa ngày càng phức tạp từ các tác nhân nước ngoài.

Theo những quyền hạn mới được Quốc hội thông qua, BND có thể tiến hành các hoạt động phá hoại và tấn công mạng để đáp trả những mối đe dọa, đồng thời được mở rộng đáng kể thẩm quyền chặn thu và lưu giữ dữ liệu. Tuy nhiên, các hoạt động ám sát có chủ đích vẫn bị nghiêm cấm.

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV), đơn vị phụ trách giám sát các nhóm cực đoan và những mối đe dọa an ninh trong nước, cũng sẽ được mở rộng quyền hạn. Bộ trưởng Dobrindt cho biết BfV, vốn chủ yếu thu thập thông tin và công bố báo cáo, sẽ trở thành một “cơ quan tình báo thực thụ”. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động nghiệp vụ của cơ quan này trên lãnh thổ Đức vẫn sẽ hạn chế hơn đáng kể so với quyền hạn của BND ở nước ngoài.

Kế hoạch cải tổ vấp phải những ý kiến lo ngại từ các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự và một số nhà phê bình. Những ý kiến này cảnh báo việc mở rộng quyền hạn có thể làm suy giảm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời dẫn đến nguy cơ thu thập cả dữ liệu cá nhân của những công dân không liên quan dưới hình thức giám sát trên diện rộng.

Trong khi đó, những người ủng hộ cải tổ cho rằng các cơ chế giám sát và kiểm soát quyền hạn của cơ quan tình báo vẫn được duy trì chặt chẽ. Họ cũng lập luận rằng các cơ quan tình báo tại một số nền dân chủ châu Âu khác hiện đã được trao những quyền hạn tương tự hoặc rộng hơn.

Bích Hồng