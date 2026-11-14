Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ký thỏa thuận phòng thủ chung

Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã ký thỏa thuận phòng thủ chung, cùng 4 văn kiện hợp tác khác trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại và ngoại giao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ankara tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực, đồng thời hoàn tất thủ tục phê chuẩn thỏa thuận phòng thủ chung với Saudi Arabia và Pakistan.

Theo hãng thông tấn Anadolu, lễ ký được tổ chức tại Phủ Tổng thống Dolmabahce ở thành phố Istanbul ngày 13/11, với sự chứng kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nhân cuộc họp lần thứ 12 của Ủy ban Chiến lược cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ - Qatar.

Theo tuyên bố chung, Ankara và Doha cam kết phối hợp ứng phó nếu một trong hai nước phải đối mặt với cuộc tấn công vũ trang từ bên ngoài, đồng thời tham vấn về các mối đe dọa an ninh, chính sách quốc phòng và những vấn đề an ninh khu vực, quốc tế. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác thông qua các cuộc diễn tập quân sự chung, phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và trao đổi nhân sự.

Bên cạnh thỏa thuận quốc phòng, hai nước ký 4 văn kiện khác, gồm bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ người tiêu dùng, giám sát và kiểm tra thị trường; thỏa thuận hợp tác giáo dục; bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hòa bình, hòa giải và giải quyết xung đột; cùng tuyên bố chung của kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Chiến lược cấp cao.

Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Erdogan nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái bùng phát tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời thúc đẩy đối thoại và hòa bình. Quốc vương Qatar đánh giá thỏa thuận phòng thủ chung là một bước phát triển trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/11, Thổ Nhĩ Kỳ công bố trên Công báo chính thức luật phê chuẩn Thỏa thuận Mecca về phòng thủ chung giữa nước này, Pakistan và Saudi Arabia. Văn kiện được ba nước ký ngày 7/8/2026 tại thành phố Mecca (Saudi Arabia), với mục tiêu tăng cường an ninh tập thể, mở rộng hợp tác quốc phòng và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/11 đã thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận với 279 phiếu thuận và 119 phiếu chống, trong tổng số 398 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Theo quy định, luật có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên Công báo chính thức.

Bích Hồng