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Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Phong Sắc
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/11, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Taseco về phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Thành, phường Hạc Thành.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Chiều 13/11, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Taseco về phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Thành, phường Hạc Thành.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực Hồ Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 17/12/2019; diện tích 565.764 m2 (khoảng 56,58 ha).

Theo đại diện đơn vị tư vấn, phương án điều chỉnh quy hoạch này hướng tới mục tiêu làm mới vùng trung tâm thông qua việc xây dựng “Vườn Hạc Thành” làm hạt nhân phát triển, biến Hồ Thành thành điểm đến sôi động bậc nhất của đô thị nhưng vẫn tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Taseco Phạm Ngọc Thanh báo cáo nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Điểm nổi bật của phương án là định hình được vùng lõi đô thị gắn liền với các giá trị lịch sử - văn hóa, bao gồm: dấu tích thành cổ, hào nước, hệ lam khép kín hình lục lăng cùng 4 cửa thành (Tiền, Hậu, Tả, Hữu).

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch.

Phương án hướng tới hình thành cụm công trình văn hóa, trong đó nghiên cứu đề xuất mở rộng Quảng trường Lam Sơn, đồng thời giữ nguyên các công trình kiến trúc hiện có trong khu vực như Nhà hát Lam Sơn, Thư viện tỉnh và Quảng trường - tượng đài Lê Lợi.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu làm rõ một số nội dung như việc quy hoạch bãi đỗ xe, các tuyến đường trong khu vực nội thành; công tác di dời, tái định cư...

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công ty CP Tập đoàn Taseco cùng đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Thành theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh đây là khu vực lõi trung tâm mang ý nghĩa đặc biệt đối với diện mạo đô thị và chiều sâu lịch sử của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch theo hướng lấy yếu tố bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử làm nguyên tắc xuyên suốt; bảo đảm giữ trọn “hồn cốt” của Thành cổ Hạc Thành xưa thông qua việc tôn trọng tối đa cấu trúc không gian, dấu tích thành cổ, tạo dấu ấn đặc trưng, giúp người dân và du khách dễ dàng nhận diện di sản.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Xuyên suốt các thời kỳ lịch sử, Hạc Thành vẫn giữ nguyên cấu trúc không gian trấn thành truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Những vướng mắc về mặt bằng, công trình hiện trạng cần được rà soát, đề xuất phương án xử lý đồng bộ, không để ảnh hưởng đến mục tiêu chỉnh trang cảnh quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng yêu cầu bổ sung các không gian văn hóa, dịch vụ, trải nghiệm và vui chơi giải trí phù hợp với nhiều lứa tuổi; khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Thanh Hóa để hình thành điểm đến hấp dẫn, có sức sống và khả năng thu hút người dân, du khách. Đồng thời, nghiên cứu kỹ mật độ xây dựng, quy mô dân cư, phương án tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và yêu cầu phát triển đô thị.

Xây dựng khu vực Hồ Thành thành điểm đến sôi động và tái hiện đậm nét dấu ấn Thành cổ

Mô phỏng không gian khu vực Hồ Thành theo phương án quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối giữa khu vực Hồ Thành với không gian đô thị và trung tâm hành chính mới, đưa khu vực này trở thành điểm nhấn cảnh quan, văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa.

Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã nghe báo cáo về phương án điều chỉnh quy hoạch Công viên Hội An.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #khu vực #Phương án #Điều chỉnh quy hoạch #Quảng trường Lam Sơn #Thành cổ #Công viên Hội An #Nhà hát Lam Sơn #phường Hạc Thành #Mai Xuân Liêm

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

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