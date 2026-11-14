Phép màu trên sông Mississippi: Gần 200 người thoát nạn sau vụ lật tàu

Vụ va chạm mới đây giữa một tàu chở dầu dài khoảng 160 m và tàu du lịch chở gần 200 hành khách cùng thủy thủ đoàn trên sông Mississippi, đoạn qua thành phố New Orleans (Mỹ), đã khiến con tàu du lịch bị lật, hàng chục người rơi xuống nước. Chiến dịch cứu hộ quy mô lớn được triển khai và toàn bộ người trên tàu đều được xác nhận an toàn.

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno mô tả đây là “phép màu trên sông Mississippi”, khi toàn bộ hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu American Heritage của hãng American Cruise Lines đều được tìm thấy. Ít nhất 32 người phải nhập viện trong tổng số khoảng 180-190 người có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Không ghi nhận trường hợp tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng.

Theo bà Moreno, nguyên nhân khiến tàu chở dầu mất khả năng kiểm soát vẫn chưa được xác định. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13/11 (giờ địa phương). Thời điểm đó, tàu du lịch đang chuẩn bị cho hành khách rời tàu thì tàu chở dầu Atlantic Asphalt bất ngờ lao về phía cầu cảng. Video tại hiện trường cho thấy tàu chở dầu di chuyển theo hướng gần vuông góc với tàu du lịch trước khi xảy ra va chạm mạnh.

Cảnh sát trưởng Cảng New Orleans Melanie Montroll cho biết quá trình sơ tán được triển khai khi tàu du lịch bắt đầu chìm. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ không thể đưa toàn bộ người trên tàu ra ngoài trước khi nước tràn vào và khiến con tàu bị lật. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều hành khách bám vào lan can, trong khi một số người rơi xuống sông, mặc áo phao và sử dụng phao cứu sinh. Người dân và những người có mặt gần đó cũng tìm cách ném dây xuống nước để hỗ trợ cứu người.

Đến khoảng 14h10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ bắt đầu đưa các nạn nhân lên khỏi mặt nước. Hành khách được chuyển đến tòa nhà hành chính của Cảng New Orleans để trú tạm và nhận hỗ trợ. Theo giới chức bang Louisiana, ước tính ban đầu có khoảng 85 người được cứu và sơ cứu ngay tại khu vực cầu cảng.

Theo Thuyền trưởng Melanie Burnham thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, tàu chở dầu dường như gặp sự cố mất khả năng điều hướng, song nguyên nhân chính xác của vụ va chạm vẫn chưa được xác định.

Tàu American Heritage được đóng năm 2015, do công ty American Cruise Lines vận hành, có kết cấu 5 tầng và sức chứa tối đa 150 hành khách. Con tàu đang hoàn tất hành trình du lịch kéo dài 8 ngày qua một số điểm đến dọc sông Mississippi thuộc hai bang Louisiana và Mississippi.

Trong khi đó, tàu chở dầu Atlantic Asphalt dài khoảng 160 m, mang cờ Quần đảo Marshall, đang di chuyển ngược dòng về phía thượng nguồn và có điểm đến cuối cùng là New Orleans.

Ông Martin Davies, chuyên gia luật hàng hải tại Đại học Tulane, nhận định còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, các video tại hiện trường cho thấy có thể đã xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống của tàu chở dầu. Ông cho rằng việc tàu chở dầu va chạm đúng thời điểm hành khách đang rời tàu du lịch cũng là một tình huống đặc biệt không may.

Theo chuyên gia này, tàu chở dầu di chuyển chậm ngược dòng và thường có hoa tiêu địa phương trên tàu để hỗ trợ điều hướng do am hiểu luồng lạch và đặc điểm thủy văn. Đáng chú ý, tàu Atlantic Asphalt đã vượt qua khúc cua Algiers Point vốn được đánh giá là khó điều hướng trên sông Mississippi trước khi xảy ra va chạm.

Thúy Hà