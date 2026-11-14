Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bay trên toàn quốc

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 14/11 thông báo đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc, sau khi sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn và hủy.

Trước đó, rạng sáng 14/11, Cơ quan này đã ban hành lệnh tạm dừng tất cả các chuyến bay cất cánh tại các sân bay trên toàn quốc sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng về hệ thống thông tin liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu.

Trong thông báo gửi tới các đơn vị khai thác, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết quyết định được đưa ra “do tình huống đặc biệt và vì lý do an toàn”. Sự cố này đã gây xáo trộn nghiêm trọng tại các sân bay trên khắp nước Mỹ, khiến các hãng hàng không buộc phải hủy hơn 1.000 chuyến bay và làm chậm gần 10.000 chuyến khác.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump nhận định sự cố bắt nguồn từ tình trạng gián đoạn viễn thông.

Tại thời điểm lệnh cấm có hiệu lực vào lúc 15h54 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), hơn 4.000 máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép hạ cánh an toàn, trong khi toàn bộ các máy bay ở mặt đất không thể cất cánh. Tình trạng gián đoạn này cũng nhanh chóng lan rộng sang các nước khác trên thế giới, buộc nhiều chuyến bay từ Canada và châu Âu đi Mỹ phải hủy bỏ lịch trình.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Mỹ phải áp dụng lệnh dừng khởi hành trên phạm vi toàn quốc. Lần gần nhất xảy ra vào tháng 1.2023, sau sự cố hệ thống cung cấp thông báo an toàn cho phi công. Trước đó, lệnh dừng bay toàn quốc từng được áp dụng ngay sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001.

Chính phủ Mỹ đang nỗ lực hiện đại hóa hệ thống công nghệ lạc hậu mà các kiểm soát viên không lưu sử dụng, kể từ khi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 12,5 tỷ USD cho dự án này vào năm ngoái. Hàng km cáp đồng cũ đã được thay thế bằng cáp quang, trong khi các hệ thống vô tuyến lạc hậu đang dần được thay thế tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Thanh Giang