EU nhất trí thành lập nhóm đại diện đàm phán về Ukraine

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập nhóm đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine, gồm các thể chế EU và 5 quốc gia Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan (nhóm E5). Bên cạnh đó, EU cũng kêu gọi tăng cường đầu tư, hợp tác và phát triển công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông báo sau cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Dublin (Ireland) ngày 13/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói thống nhất trong các cuộc thảo luận về tương lai Ukraine và an ninh của toàn châu lục.Theo ông Costa, EU giữ vai trò quan trọng trong việc thảo luận về triển vọng hội nhập châu Âu, công cuộc tái thiết và phát triển của Ukraine. Các bảo đảm an ninh cho nước này cần được xem xét trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng sự tham gia thống nhất của châu Âu sẽ góp phần bảo vệ lợi ích của EU và hỗ trợ Ukraine trong tiến trình đàm phán.

Về hỗ trợ tài chính cho Kiev, ông Costa cho biết các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận nhu cầu của Ukraine trong năm tới và những năm tiếp theo tại cuộc họp Hội đồng châu Âu dự kiến diễn ra trong hai ngày 26-27/11. Trong khi đó, bà Von der Leyen thông báo Ủy ban châu Âu sẽ sớm đề xuất gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga, đồng thời xây dựng kế hoạch giải quyết nhu cầu tài chính của Ukraine đến năm 2027.

Ngoài vấn đề Ukraine, cuộc họp tại Dublin cũng tập trung thảo luận việc nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường đầu tư, hợp tác và phát triển hạ tầng công nghệ. Bà Von der Leyen cho biết EU dự kiến xây dựng 7 nhà máy AI quy mô lớn, với khoảng 30 tỷ euro đầu tư cho hạ tầng điện toán, trong khi tổng nhu cầu vốn để thúc đẩy tham vọng tự chủ công nghệ của châu Âu ước tính ít nhất 500 tỷ euro.

Cuộc họp diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 9 tại Dublin ngày 12/11, với các nội dung thảo luận về an ninh khu vực, năng lực cạnh tranh kinh tế và nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Minh Phương