Iran cảnh báo đáp trả ngay lập tức trước mọi hành động quân sự mới của Mỹ và Israel

Iran đã cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng “ngay lập tức và kiên quyết” nếu Mỹ hoặc Israel tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Trung Đông ngày 13/11, Phó Đại diện thường trực của Iran tại LHQ Gholamhossein Darzi cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, ném bom các cơ sở hạ tầng dân sự, đe dọa tiêu diệt người dân Iran, đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa quân sự và hàng hải đối với nước này.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh không một nghị quyết nào của HĐBA có thể tước bỏ quyền tự vệ vốn có của một quốc gia thành viên LHQ khi phải đối mặt với hành động tấn công vũ trang.

Bác bỏ những nhận định cho rằng Tehran không sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao, ông Darzi khẳng định Iran chưa bao giờ khép lại cánh cửa đối thoại và không từ bỏ con đường ngoại giao. Tuy nhiên, ông cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào được Mỹ hoặc Israel nối lại nhằm vào Iran đều sẽ vấp phải phản ứng tức thì từ Tehran. Ông tuyên bố bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược nào mới do Mỹ và Israel phát động cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng “ngay lập tức và kiên quyết”, không do dự, nhằm vào nguồn gốc của hành động gây hấn, bất kể địa điểm nào.

Trong một diễn biến khác, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/11 tuyên bố hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà Tehran cho là trái phép. Một trong hai tàu được xác định là tàu chở dầu siêu lớn. Theo phía Iran, cả hai tàu đều đã tắt hệ thống radar và thiết bị định vị khi tìm cách đi qua eo biển theo tuyến đường không được cấp phép.

Hải quân IRGC cảnh báo các chủ tàu và công ty vận tải biển rằng những phương tiện không phối hợp với trung tâm điều phối giao thông hàng hải của Iran và không tuân thủ các quy định của nước này có thể phải đối mặt với hậu quả tương tự.

Trước đó, Quân đội, Hải quân Iran và IRGC thông báo các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ gần eo biển Hormuz, tại khu vực ngoài khơi Sirik và vùng Kouhestak/đảo Qeshm. Theo tuyên bố ngày 13/11, thiết bị này bị phát hiện, theo dõi và bắn hạ bằng một hệ thống phòng không mới được triển khai, thuộc mạng lưới phòng không tích hợp của Iran và do lực lượng hải quân nước này vận hành.

Phía Iran khẳng định sự việc thể hiện quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên biển và lợi ích quốc gia. Vụ việc diễn ra sau khi lực lượng Mỹ được cho là đã tấn công một tháp viễn thông tại Sirik. Iran sau đó đáp trả bằng cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở radar của Mỹ tại Bahrain.

Sau vụ việc tại Bahrain, Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ nếu tiếp tục có hành động quân sự nhằm vào Iran. Ông tuyên bố phản ứng của Tehran sẽ gây tổn thất nghiêm trọng và cảnh báo Washington sẽ phải rút ra bài học từ những thất bại trước đây hoặc đối mặt với một bài học lớn hơn.

Thúy Hà