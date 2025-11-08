Đảm bảo nguồn phân bón cho cây trồng vụ đông

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ đông năm 2025, Thanh Hóa có diện tích gieo trồng 46.000ha. Để đảm bảo nhu cầu phân bón cho sản xuất vụ đông, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh đã chủ động sẵn sàng cung ứng cho người dân.

Sản xuất phân bón tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn), thuộc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông.

Trên diện tích 3 sào ngô ngọt của gia đình vừa gieo trồng cách đây hơn 1 tháng, chị Hoàng Thị Tuyến ở thôn Thuần Nhất, xã Hoa Lộc đang tập trung bón phân cho ngô. Chị Tuyến cho biết: "Vụ đông này gia đình tôi trồng 4 sào cây màu vụ đông (3 sào ngô và 1 sào ớt). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình đang tập trung bón phân cho cây và đến thời điểm này cây trồng đang phát triển xanh tốt". Theo chị Tuyến, giá các loại phân bón vụ đông năm nay tăng hơn so với các vụ trước. Hiện tại, giá phân đạm Ninh Bình có giá 140.000 đồng/tạ, cao hơn 25.000 đồng/tạ so với vụ trước đó.

Vụ đông năm 2025-2026, xã Hoa Lộc đặt mục tiêu gieo trồng 1.000ha cây trồng, trong đó 500ha cây hàng hóa với các loại cây trồng chủ yếu như ngô ngọt, rau cải chân vịt, ớt, đậu tương và các cây rau màu khác... Để vụ đông đạt hiệu quả cao nhất, UBND xã đã chỉ đạo bà con trên diện tích đất lúa và đất màu cần sử dụng giống ngắn ngày để tạo quỹ đất sớm cho các loại cây trồng. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được 930ha cây vụ đông; trong đó, có 246ha ngô ngọt, 97,6ha ớt, còn lại là các loại rau màu khác.

HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Lộc mỗi năm cung cấp hàng chục tấn phân bón các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn. Ông Hoàng Văn Toàn, giám đốc HTX, cho biết: “Đảm bảo nguồn phân bón cho cây trồng vụ đông, ngay từ giữa tháng 8 đến tháng 9, HTX đã nhập về 8 tấn phân bón các loại phục vụ bà con trong xã. Đến thời điểm này, đã cung ứng được 5 tấn theo hình thức trả chậm và trả tiền mặt...".

Đại lý kinh doanh phân bón Thảo Nga, xã Ngọc Liên, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn phân bón các loại. Ông Nguyễn Văn Thao, chủ cơ sở kinh doanh, cho biết: "Nguồn phân bón gia đình tôi nhập về được lấy từ các công ty sản xuất phân bón có thương hiệu trên thị trường, như: Phú Mỹ, Lâm Thao, Hàn Việt... với số lượng mỗi năm khoảng 60.000 tấn phân bón các loại, phục vụ chủ yếu cho vụ sản xuất chiêm xuân và vụ đông. Hiện tại, lượng phân bón này đã cung ứng hết cho bà con bằng hình thức trả chậm. So với các vụ trước, vụ đông này giá các loại phân bón tăng khoảng 10% trở lên...".

Công ty TNHH Liên doanh phân bón Hữu Nghị ở khu công nghiệp đô thị Hoàng Long, phường Nguyệt Viên, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn phân bón NPK các loại. Đảm bảo nhu cầu phân bón cho vụ đông này, đến ngày 15/8/2025, công ty đã cung ứng được 3.000 tấn phân bón NPK các loại. Ông Lê Hùng Mạnh, giám đốc công ty, cho biết: Hiện giá các loại phân bón, công ty đang cung ứng cho bà con tăng hơn so với các vụ trước đó như phân NPK 20.6.6+TE; NPK16.16.8+TE (loại 25kg/bao) có giá bán 325.000 đồng/bao, tăng 10% so với trước.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ đông năm 2025-2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu gieo trồng 46.000ha. Đến thời điểm này, các địa phương đã gieo trồng được 22.749ha/46.000ha, đạt 49,5% kế hoạch. Để đảm bảo nhu cầu nguồn giống và phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, hơn 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (24 đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh, còn lại là hộ gia đình, các HTX, đại lý cấp 1, 2, 3, doanh nghiệp thương mại với quy mô và mức độ kinh doanh khác nhau) đã chủ động nguồn cung, sẵn sàng cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Lý