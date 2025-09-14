Đảm bảo an toàn hồ, đập mùa mưa lũ

Để ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là trong cao điểm mùa mưa bão, các cơ quan chức năng của tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh theo đúng phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” trong phòng chống thiên tai.

Cán bộ Chi nhánh Thủy lợi Như Thanh kiểm tra vận hành tại tràn xả lũ hồ Sông Mực.

Hồ Sông Mực xây dựng năm 1977 là một trong những hồ chứa lớn của tỉnh với diện tích lưu vực 236km2, dung tích hơn 200 triệu m3 nước, là công trình quan trọng phục vụ cắt lũ cho sông Yên, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của tỉnh. Đơn vị thường xuyên kiểm tra an toàn công trình kể cả khi không có mưa, lũ để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra; vận hành thử cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ.

Ông Trương Tuấn Anh, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Như Thanh (thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu), cho biết: “Tại hồ Sông Mực, chúng tôi tăng cường theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập. Hiện công ty lắp đặt hệ thống quan trắc, 5 camera giám sát để theo dõi tình hình thường xuyên, liên tục mọi diễn biến thời tiết và công trình”.

Còn tại công trình hồ Yên Mỹ, Chi nhánh Thủy lợi thị xã Nghi Sơn thường xuyên quan tâm bảo dưỡng máy móc thiết bị, kịp thời phát hiện và có phương án sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp, kém chất lượng để tránh thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Ngay đầu mùa mưa lũ, công ty tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Phó Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi thị xã Nghi Sơn, Lê Khắc Anh cho biết: “Hồ Yên Mỹ đã lắp đặt thiết bị cảnh báo và đo mực nước tự động nên khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ mực nước chúng tôi sẽ triển khai phương án ứng phó. Bên cạnh sử dụng thiết bị hiện đại để quan trắc, dự báo trong những ngày mưa lớn xảy ra, chi nhánh bố trí người ứng trực 24/24 giờ thực hiện tuần tra, canh gác, kiểm tra, xem xét mức độ an toàn của các hạng mục công trình nhằm chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra”.

Công ty TNHH MTV Sông Chu được giao quản lý 79 hồ đập, 204 trạm bơm, 8 hệ thống tiêu lớn, phục vụ cấp nước tưới, tiêu cho gần 140 nghìn ha đất canh tác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài nhiệm vụ chính nêu trên, công ty còn thực hiện cấp nước sinh hoạt cho người dân các khu công nghiệp. Đơn vị thường xuyên quan tâm bảo dưỡng máy móc thiết bị, nâng cấp các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp, kém chất lượng để tránh thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Ngay đầu mùa mưa bão, công ty đã tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Sau mỗi đợt mưa lũ, công ty đã đi kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình, hạng mục công trình bị hư hỏng và sửa chữa các công trình, hạ tầng kỹ thuật hư hại, bảo đảm công trình, máy móc hoạt động tốt.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, Khương Bá Luận cho biết: “Thời gian tới công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các hệ thống thủy lợi; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình; nâng cao năng lực ứng phó thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; thường xuyên rà soát lại diện tích và cơ cấu tưới, tiêu của từng đơn vị và thực hiện ký hợp đồng, nghiệm thu đúng diện tích; phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi”.

Toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa, trong đó có 1 hồ do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý, 86 hồ do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý và 523 hồ do các xã, phường quản lý. Các đơn vị đã đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc công trình cho 27 hồ; lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho 102 hồ; thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa 386 hồ; lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập của 4 hồ (Cửa Đạt, Sông Mực, Yên Mỹ, Đồng Chùa); cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước cho 35 hồ; lập, thực hiện phương án bảo vệ cho 152 hồ; đập, thực hiện phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp cho 610 hồ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước cho 216 hồ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoài Nam, cho biết: “Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã sớm có văn bản hướng dẫn các xã, phường tiếp nhận, bàn giao hồ sơ công trình hồ, đập. Từ đó các địa phương sớm lập và thực hiện phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp; đánh giá an toàn các hồ, đập, kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có hướng xử lý kịp thời. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để vận hành; thường xuyên kiểm tra an toàn công trình để phát hiện và xử lý ngay khi có sự cố xảy ra. Tăng cường theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đối với 54 hồ chứa hiện đang bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý gia cố, sửa chữa các hư hỏng, hạn chế tối đa xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình. Nếu vượt quá khả năng của đơn vị, tổng hợp danh mục công trình, thứ tự ưu tiên đầu tư, sửa chữa và kinh phí cần hỗ trợ, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý”.

Bài và ảnh: Anh Tuân