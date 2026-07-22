Đảm bảo an toàn các công trình hồ đập mùa mưa bão

Sáng 22/7, làm việc với các xã: Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn về công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026, Đoàn công tác của tỉnh đề nghị các địa phương tập trung làm tốt phương án đảm bảo an toàn cho 118 công trình hồ đập trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công đập Bằng, xã Nguyệt Ấn.

Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công công trình đập Bằng thuộc thôn Bằng, xã Nguyệt Ấn; tiến độ thi công dự án gia cố công trình hồ Cống Khê, xã Ngọc Lặc và kiểm tra kho chứa vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc.

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại xã Ngọc Lặc.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” của 6 xã. Đồng thời lưu ý, địa bàn miền núi có tới 118 hồ đập, trong đó có 102 hồ đập nhỏ, năng lực chứa nước thấp, nguy cơ mất an toàn cao, các xã cần ưu tiên chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình này trong mùa mưa lũ cũng như phương án sơ tán Nhân dân khi xảy ra sự cố công trình.

Đối với các hồ đập, công trình đang thi công dở dang, địa phương cần đốc thúc nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho công trình.

Bên cạnh đó, các xã cần tuyên truyền, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho Nhân dân sinh sống trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, khu vực sát bờ sông, suối nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Đình Hà