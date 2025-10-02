Đài Loan bác bỏ đề xuất chia sản lượng chip 50-50 với Mỹ

Trả lời báo giới ngay sau khi trở về từ chuyến công tác Mỹ, bà Trịnh Lệ Quân, quan chức dẫn đầu cuộc đàm phán thuế quan của Đài Loan với Mỹ, cho biết hòn đảo này đã chính thức từ chối đề xuất từ phía Washington về việc chia đôi sản xuất chip (50-50) giữa hai bên.

Khách tham quan quan sát các chất bán dẫn được trưng bày tại triển lãm SEMICON 2025 ở Đài Bắc, ngày 10/9/2025. Ảnh: Ann Wang / REUTERS.

Bà Trịnh Lệ Quân cho biết: "Tôi muốn làm rõ rằng đây là ý tưởng của Mỹ. Nhóm đàm phán của chúng tôi chưa bao giờ cam kết chia đôi sản lượng chip theo tỷ lệ 50-50. Xin hãy yên tâm rằng lần này chúng tôi không thảo luận về vấn đề này, và chúng tôi sẽ không đồng ý với điều kiện như vậy". Cũng theo bà Trịnh Lệ Quân, giới chức Đài Loan đang tập trung thương lượng để giảm thuế suất đối với xuất khẩu chip vào Mỹ, hiện ở mức 20%. Bà cho biết, các cuộc đàm phán về thuế quan giữa hai bên đã đạt được một số tiến triển, song không nêu chi tiết.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh NewsNation phát sóng cuối tuần qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng đề xuất rằng Washington mong muốn ít nhất một nửa sản lượng chip phục vụ Mỹ được sản xuất trong nội địa Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng ta là đạt được 40% thị phần, và có thể là 50% thị phần, trong việc sản xuất chip, các chất bán dẫn mà chúng ta cần cho tiêu dùng của người Mỹ... Việc đưa 50% sản lượng chip của Đài Loan tới Mỹ sản xuất sẽ đảm bảo chúng ta có đủ năng lực để làm những gì cần thiết nếu cần”.

Hơn 70% lượng hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ thuộc nhóm công nghệ thông tin và truyền thông. Ảnh: Alexander Pohl/SIPA Usa

Được biết, Đài Loan hiện sản xuất hơn một nửa lượng chất bán dẫn trên thế giới, trong đó gần như toàn bộ là các sản phẩm cao cấp. Hòn đảo này hiện là trung tâm sản xuất chip hàng đầu thế giới, với công ty TSMC giữ vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù TSMC đã đầu tư lớn vào các nhà máy tại bang Arizona, Mỹ song phần lớn sản lượng tiên tiến vẫn nằm tại Đài Loan. Theo dữ liệu chính thức, hơn 70% lượng hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ là các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm cả chip.

