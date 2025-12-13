Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng

Sáng 13/12, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình kiện toàn tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh các phường Nam Ngạn, Đông Cương thành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Xác định phương hướng hoạt động của cả nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng phấn đấu tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, nâng nao vai trò hoạt động của Hội; hoàn thiện cơ chế hoạt động, phát triển hội viên; đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, trọng tâm là công tác nghĩa tình đồng đội. Qua đó, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận góp ý vào dự thảo Điều lệ Hội và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030; đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội với quyết tâm: Chung sức đồng lòng xây dựng phường Hàm Rồng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Minh Tuế được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đơn vị đồng hành tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Kỷ niệm chương "Chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng” cho các cá nhân tiêu biểu thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hàm Rồng.

Lê Hà