Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành

Sáng 05/12, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình thực hiện kiện toàn tổ chức Hội khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công bố Quyết định của UBND phường Hạc Thành cho phép sáp nhập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh các phường Phú Sơn, Ba Đình, Điện Biên, Đông Vệ, Đông Thọ thành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành với 18 chi hội, 245 hội viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo “Điều lệ hội” và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Hội phấn đấu đến năm 2030 phát triển số lượng hội viên lên 300 người; thực hiện tốt phong trào thi đua “3 tốt” (Xây dựng hội tốt, nghĩa tình đồng đội tốt, xây dựng gia đình và địa phương tốt) để xứng đáng với 8 chữ vàng “Trường Sơn anh hùng - Nghĩa tình đồng đội”; tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để tri ân đồng đội khó khăn...

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, đại hội đã nêu quyết tâm chung sức đồng lòng xây dựng phường Hạc Thành ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà