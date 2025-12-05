Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành

Sáng 05/12, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình thực hiện kiện toàn tổ chức Hội khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công bố Quyết định của UBND phường Hạc Thành cho phép sáp nhập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh các phường Phú Sơn, Ba Đình, Điện Biên, Đông Vệ, Đông Thọ thành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành với 18 chi hội, 245 hội viên.

Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo “Điều lệ hội” và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Hội phấn đấu đến năm 2030 phát triển số lượng hội viên lên 300 người; thực hiện tốt phong trào thi đua “3 tốt” (Xây dựng hội tốt, nghĩa tình đồng đội tốt, xây dựng gia đình và địa phương tốt) để xứng đáng với 8 chữ vàng “Trường Sơn anh hùng - Nghĩa tình đồng đội”; tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để tri ân đồng đội khó khăn...

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, đại hội đã nêu quyết tâm chung sức đồng lòng xây dựng phường Hạc Thành ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà

Từ khóa:

#Đường Hồ Chí Minh #phường Hạc Thành #Đại hội #Trường sơn #MTTQ #Nhiệm kỳ #nghĩa tình đồng đội #Thi đua khen thưởng #Địa phương #Đông Thọ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh