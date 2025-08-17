Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 17/8, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo xã Hoằng Hóa cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Hoằng Hóa được thành lập theo trên cơ sở sáp nhập các xã: Hoằng Đức, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa cũ.

Toàn xã Hoằng Hóa hiện có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu hội nhập, tháng 7/2025, một số doanh nghiệp tiêu biểu đã tự nguyện tham gia Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa.

Từ 16 thành viên ban đầu, hiện nay Hội đã có 116 thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như dệt may, da giày, bóng thể thao, y tế, giáo dục, du lịch, xây dựng, vận tải, thương mại, tài chính - ngân hàng và các dịch vụ khác.

Ông Tạ Hữu Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Hội nhập - Phát triển”, Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu: Củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng Hội vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước. Kết nạp thêm ít nhất 100 hội viên, nâng tổng số lên trên 200 hội viên; 100% hội viên tham gia các phong trào thi đua và chương trình an sinh xã hội do Hội phát động.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khoá I gồm 39 thành viên. Ông Tạ Hữu Sơn được bầu là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việt Hương