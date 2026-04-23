Đại hội Hội doanh nghiệp xã Định Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 23/4, xã Định Tân đã long trọng tổ chức Đại hội Hội doanh nghiệp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và lãnh đạo các xã lân cận, dự.

Xã Định Tân hiện có hơn 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xã Định Tân đã thành lập Hội Doanh nghiệp xã với gần 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều lĩnh vực, ngành nghề, như: dệt may, da giầy; Y tế, giáo dục, du lịch, xây dựng, vận tải, thương mại và các dịch vụ khác... Tiêu biểu, như: Công ty TNHH Sewing T&T; Công ty TNHH May và bông sợi Scay 27, Công ty TNHH Liên doanh bê tông Việt Mỹ; Công ty TNHH King Drone, Các Hợp tác xã nông nghiệp, Công ty Minh Long Yên Định, Công ty nhôm kính Đức Thắng, Công ty Đại Hồng...

Với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2026-2031, phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh và địa phương; Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn liên quan đến cơ chế, chính sách về doanh nghiệp để thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp.

Tham mưu cho UBND xã tổ chức các diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp và tôn vinh doanh nghiệp - doanh nhân.

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ kết nạp thêm 50 hội viên, nâng số lượng lên khoảng 100 hội viên; 100% doanh nghiệp hội viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua, chương trình an sinh xã hội do Hội phát động.

Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Định Tân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo xã Định Tân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình đã chúc mừng và cam kết sẽ đồng hành cùng Hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và công bằng; lắng nghe, đối thoại và ưu tiên giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi theo pháp luật để Hội Doanh nghiệp của xã Định Tân hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH May và bông sợi Scay 27 làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Định Tân, nhiệm kỳ 2026-2031.

