Đại hội đại biểu MTTQ xã Xuân Du lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Du đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Xuân Du được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Cán Khê, Xuân Du và Phượng Nghi. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Xuân Du đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

MTTQ xã đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về khu dân cư; tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của địa phương. MTTQ xã cũng đã chủ trì, phối hợp vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã huy động Nhân dân, các tổ chức, cá nhân quyên góp tổng kinh phí 755 triệu đồng, hơn 2.100 ngày công, hiến tặng 3000m tường rào và 42.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới. Xã cũng đã tập trung nâng cao chất lượng các mô hình như: “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường”, “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, mô hình ngân hàng bò...

Các đại biểu dự Đại hội.

Vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận được phát huy mạnh mẽ; nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Toàn xã có 66 hộ nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ xã cũng đã tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã Xuân Du, nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp xã Xuân Du đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Để công tác mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Xuân Du ra mắt đại hội.

Với tinh thần “ Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 65 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã Xuân Du lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Cẩm Thơ