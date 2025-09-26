Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 136 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Xã Nam Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Nam Xuân và Nam Tiến với diện tích tự nhiên 131,39 km2; quy mô dân số gần 5,9 nghìn người. Nam Xuân là miền quê giàu truyền thống cách mạng - tinh thần đoàn kết đã trở thành nguồn lực to lớn, tạo nên những kết quả đáng tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thời gian qua, với sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn xã đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,8%. Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách được đặc biệt quan tâm, trong 2 năm đã có 178 hộ được thụ hưởng. Những chính sách này đã tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa. Trong đó phải kể đến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo; phong trào “Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Các gia đình đã hiến 2.500 m2 đất, đóng góp gần 2.400 ngày công, góp phần làm sạch môi trường, chỉnh trang cảnh quan, nhà ở.

Toàn cảnh Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức nhiều cuộc giám sát liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hạn chế, bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn biểu dương và chúc mừng những thành tích mà MTTQ và Nhân dân xã Nam Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn, cũng như bối cảnh triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Châu đề nghị MTTQ xã Nam Xuân tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn những nội dung, phần việc phù hợp với thực tiễn địa phương để tập trung triển khai thực hiện, từ đó, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, xây dựng xã Nam Xuân ngày càng giàu đẹp.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, các chương trình hành động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Hữu Quyết được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Linh Hương