Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 136 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 136 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Xã Nam Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Nam Xuân và Nam Tiến với diện tích tự nhiên 131,39 km2; quy mô dân số gần 5,9 nghìn người. Nam Xuân là miền quê giàu truyền thống cách mạng - tinh thần đoàn kết đã trở thành nguồn lực to lớn, tạo nên những kết quả đáng tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển xã.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thời gian qua, với sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn xã đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,8%. Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách được đặc biệt quan tâm, trong 2 năm đã có 178 hộ được thụ hưởng. Những chính sách này đã tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa. Trong đó phải kể đến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo; phong trào “Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Các gia đình đã hiến 2.500 m2 đất, đóng góp gần 2.400 ngày công, góp phần làm sạch môi trường, chỉnh trang cảnh quan, nhà ở.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn cảnh Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức nhiều cuộc giám sát liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hạn chế, bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn biểu dương và chúc mừng những thành tích mà MTTQ và Nhân dân xã Nam Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn, cũng như bối cảnh triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Châu đề nghị MTTQ xã Nam Xuân tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn những nội dung, phần việc phù hợp với thực tiễn địa phương để tập trung triển khai thực hiện, từ đó, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, xây dựng xã Nam Xuân ngày càng giàu đẹp.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, các chương trình hành động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Nam Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Lê Hữu Quyết được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hữu Quyết được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Linh Hương

Từ khóa:

#MTTQ #xã Nam Xuân #Nhiệm kỳ #Lê Văn Châu #Đại hội đại biểu #Xây dựng NTM #Chủ tịch #Việt nam #Chương trình hành động #Tỉnh đoàn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản

Thanh Hóa triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.
Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Tân, Tây Đô

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Tân và Tây Đô trước...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long