Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạch Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Lập tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 155 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Thạch Lập tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thạch Lập được hình thành trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Quang Trung, Đồng Thịnh, Thạch Lập.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Thạch Lập đã không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trong đó nổi bật là các hoạt động hiến đất làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Nhân dân trong xã đã tham gia đóng góp nhiều ngày công, hiến đất, hiến hoa màu, vật kiến trúc... ước tính trị giá trên 8 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam xã Thạch Lập đề ra các chỉ tiêu cụ thể, các chương trình hành động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận thời gian qua; đồng thời đề nghị MTTQ xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phấn đấu đến năm 2030 xã Thạch Lập cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 59 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ông Phạm Văn Huy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Lập, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoài Linh