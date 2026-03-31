Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Vĩnh Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 31/3, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) xã Vĩnh Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 107 đại biểu chính thức đại diện cho 739 hội viên toàn xã dự Đại hội.

Đại diện lãnh đạo xã và các đại biểu, dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP xã Vĩnh Lộc phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện Hội có 739 hội viên sinh hoạt tại 37 chi hội.

Phong trào “Nghĩa tình đồng đội” được triển khai hiệu quả với tổng quỹ đạt 1,7 tỷ đồng, bình quân trên 2,3 triệu đồng/hội viên. Trong 5 năm, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng 250 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 175 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, như phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; hiến đất làm đường; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Hội cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và MTTQ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đề ra mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt công tác chính sách và phong trào nghĩa tình đồng đội; phấn đấu hằng năm có trên 85% chi hội đạt vững mạnh; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa; Quỹ Nghĩa tình TNXP đạt bình quân 3 triệu đồng/hội viên; duy trì 100% chi hội tham gia các hoạt động nghĩa tình; hỗ trợ từ 1-2 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, phát huy vai trò cựu TNXP trong phát triển kinh tế, tăng cường phong trào nghĩa tình đồng đội và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo xã chúc mừng Ban chấp hành Hội cựu TNXP xã khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Sáng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Vĩnh Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trịnh Thu (CTV)