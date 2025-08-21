Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Mường Chanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/8, xã Mường Chanh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Xã Mường Chanh là xã đầu tiên của huyện Mường Lát (cũ) về đích nông thôn mới; nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Chanh đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; nhiều chương trình, dự án được triển khai thi công; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Hà Văn Thiếu, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; ngoại giao Nhân dân được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Toàn cảnh Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Chanh quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng xã Mường Chanh phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Chanh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị thời gian tới trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, xây dựng bộ máy hiện đại và tinh gọn, xã Mường Chanh cần khẩn trương rà soát, kiện toàn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đi vào hoạt động nền nếp, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân; với mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, là động lực để phát triển.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; trọng tâm là xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội, theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, nhất là các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Chú trọng quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhân dân, duy trì và nâng cao hiệu quả việc kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới, xây dựng biên giới với nước bạn Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Chanh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Hà Văn Thiếu, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Mường Chanh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Lan