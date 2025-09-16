Dự kiến sửa đổi Danh mục địa bàn hưởng phụ cấp

Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi Danh mục địa bàn hưởng phụ cấp.

Theo Bộ Nội vụ, để có cơ sở xem xét, quyết định việc sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và chế độ phụ cấp đặc biệt cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (thay cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây), Bộ Nội vụ đã có văn bản số 2942/BNV-CTL&BHXH ngày 27/5/2025 gửi 63/63 tỉnh, thành phố rà soát, đề xuất phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của 63/63 tỉnh, thành phố trước sắp xếp có sự khác nhau. Một số địa phương đề xuất chủ yếu giữ nguyên, có địa phương đề nghị áp dụng mức cao hoặc tăng mức phụ cấp so với hiện hành.

Không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới

Trong điều kiện chưa thực hiện cải cách tiền lương, sắp xếp lại các loại phụ cấp lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, Bộ Nội vụ tổng hợp và dự kiến sửa đổi Danh mục địa bàn hưởng phụ cấp theo hướng.

Thứ nhất, xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ.

Thứ hai, xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

Thứ ba, không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới (các xã cũ không có phụ cấp thì xã mới cũng không có phụ cấp; không nâng mức phụ cấp của xã mới cao hơn mức phụ cấp của các xã cũ).

Tiếp tục rà soát, cân đối mức phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực hợp lý đối với địa bàn cấp xã mới sau sắp xếp

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành tiếp tục rà soát, cân đối mức phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực hợp lý đối với địa bàn cấp xã mới sau sắp xếp (từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh); đặc biệt là rà soát về tên địa bàn xã, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, cân đối mức phụ cấp và tên địa bàn, đơn vị hưởng phụ cấp thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với công tác rà soát, Bộ Nội vụ cũng gửi lấy ý kiến góp ý của 63 tỉnh, thành phố đối với 2 dự thảo Thông tư gồm: Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt; Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Kết quả góp ý sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng và thống nhất trong việc áp dụng phụ cấp đặc biệt và phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức ở địa bàn cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

