Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 14/11, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bệnh viện Ung Bướu đã thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển của Bệnh viện, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp.

Đồng chí Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

Tô Hà