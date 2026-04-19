Đa phần bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường phát hiện ở giai đoạn muộn

Nhiều bệnh lý ở mắt thường không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu, diễn ra âm thầm khiến người bệnh dễ dàng bỏ qua mà không biết được những nguy cơ tiềm ẩn. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, hiện nay, mới chỉ có hơn 20% bệnh nhân bị bệnh võng mạc đái tháo đường được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Sau hơn 5 năm điều trị bệnh đái tháo đường, bà Nguyễn Thị Mai, ở xã Vạn Lộc được bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa tư vấn nên đi khám tầm soát bệnh về mắt. Bởi một trong những biến chứng thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường là bị võng mạc đái tháo đường.

Kết quả, bà Mai được chẩn đoán mắc võng mạc đái tháo đường không tăng sinh. Do phát hiện ở giai đoạn sớm khi thị lực chưa bị tổn thương nên bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa bằng các giải pháp: kiểm soát bệnh nền, duy trì đường huyết, huyết áp và lipid máu ở mức an toàn là nền tảng để ngăn chặn bệnh tiến triển. Đồng thời thăm khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các thay đổi trên võng mạc.

Việc phát hiện võng mạc đái tháo đường ở giai đoạn sớm khi chưa tăng sinh giúp điều trị hiệu quả, giữ được thị lực cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số rất ít bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường được phát hiện sớm. Đa phần bệnh nhân chỉ đến khám khi có một trong các triệu chứng như: nhìn mờ; khuyết tầm nhìn; khó nhìn vào ban đêm; thấy màu sắc mờ hoặc nhòe. Khi đó bệnh đã diễn tiến nặng, thị lực bị ảnh hưởng nhiều. Việc điều trị chỉ giúp cải thiện phần nào chứ không thể phục hồi thị lực như ban đầu.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Việt Cường, Trưởng Khoa Đáy mắt - Màng bồ đào, Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Có tới gần 80% bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường khi đến viện đã ở giai đoạn muộn, đã tăng sinh, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn do xuất huyết dịch kính, bong võng mạc hoặc tăng nhãn áp. Điều trị giai đoạn này chủ yếu là laser quang đông, tiêm thuốc nội nhãn hoặc phẫu thuật cắt dịch kính để bảo tồn thị lực còn lại.”

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám tầm soát mắt định kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị các bệnh về mắt.

Bệnh võng mạc đái tháo đường là một biến chứng thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh xảy ra do tổn thương các mạch máu của võng mạc. Nếu không điều trị sớm sẽ gây biến chứng nguy hiểm ở mắt, thậm chí dẫn đến mù loà. Tuy nhiên, người bị bệnh võng mạc đái tháo đường thường không có dấu hiệu bất thường trong giai đoạn đầu. Bệnh diễn tiến âm thầm khiến người bệnh dễ dàng bỏ qua mà không biết được những nguy cơ tiềm ẩn. Khi bệnh tiến triển nguy hiểm hơn mới thấy rõ các triệu chứng. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, những người mắc bệnh đái tháo đường cần khám mắt định kỳ một năm 2 lần, giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả.

Thị lực thường bị giảm sút rất nhanh khi mắc các bệnh về mắt. Nhiều bệnh về mắt thường không có triệu chứng rõ rang ở giai đoạn đầu, chỉ có thể phát hiện khi đi khám bệnh. Do đó, ngoài những người có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt thì mỗi người cần khám mắt định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, nhằm phát hiện sớm các vấn đề về mắt để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả.

Thuỳ Dung