Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành trung tâm lớn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, khu vực và cả nước, ngay từ khi thành lập, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã chú trọng việc đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng lao động.

Sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường ĐH Hồng Đức trong giờ thực hành thí nghiệm.

Năm 2025 Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh đào tạo 40 ngành ĐH chính quy với 2.990 chỉ tiêu. Đến thời điểm này nhà trường đã tuyển được 2.896 chỉ tiêu, đạt 96,85%. TS. Phạm Văn Hiền, Trưởng phòng Quản lý đào tạo cho biết: “Cùng với việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2024, năm nay nhà trường tiếp tục mở mới 5 ngành ĐH chính quy gồm: ĐH Toán học, ĐH Văn học, ĐH Công tác xã hội, ĐH Khoa học vật liệu và ĐH Chính trị học. 5 ngành mở mới có tổng 321 chỉ tiêu. Đối với công tác tuyển sinh các ngành thạc sĩ, tiến sĩ, trong đợt 1, năm 2025 trường đã tuyển được 15 nghiên cứu sinh thuộc các ngành Quản lý giáo dục, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt và 341 học viên cao học thuộc 21 ngành".

Có thể thấy, trong những năm qua quy mô ngành nghề đào tạo của Trường ĐH Hồng Đức đã và đang từng bước được mở rộng và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh và đất nước. Nhà trường đã định hướng chiến lược, tập trung mở rộng và phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở 5 lĩnh vực trụ cột: Sư phạm - Giáo dục; Kinh tế - Quản lý - Luật; Khoa học Tự nhiên; Kỹ thuật - Công nghệ - Nông lâm ngư nghiệp; Xã hội nhân văn - Hành vi. Đối với các chương trình đào tạo được rà soát, bổ sung hằng năm, bảo đảm tính liên thông, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu thực tiễn và thị trường lao động, thể hiện rõ tầm nhìn phát triển bền vững của nhà trường.

Thống kê trong 5 năm gần đây, Trường ĐH Hồng Đức đã tự chủ mở mới 3 ngành đào tạo tiến sĩ, 2 ngành đào tạo thạc sĩ, 15 ngành đào tạo ĐH; được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở 3 ngành đào tạo ĐH sư phạm. Trong đó 3 ngành tiến sĩ mở mới gồm có: Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Khoa học máy tính; 2 ngành thạc sĩ là Quản lý kinh tế, Tài chính - Ngân hàng. Các ngành ĐH mở mới như: Truyền thông đa phương tiện, Kiểm toán, Luật kinh tế, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi - Thú y, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng... Như vậy, tính đến năm học 2025-2026 trường đang đào tạo 7 chuyên ngành tiến sĩ, 21 chuyên ngành thạc sĩ, 40 ngành ĐH và 1 ngành cao đẳng. Cùng với đào tạo hệ chính quy, nhà trường đang đào tạo các hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2. Quy mô đào tạo hằng năm của nhà trường dao động từ 8.600 đến 14.000 người học.

Thông tin từ Phòng Quản lý đào tạo cho biết, bên cạnh việc mở rộng ngành nghề và quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo cũng có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ sinh viên có kết quả học tập khá giỏi không ngừng nâng lên qua từng năm học. Nếu như năm học 2019-2020 tỷ lệ sinh viên đạt học lực khá trở lên là 64,14%, đến năm 2023-2024 con số này đã nâng lên 79,49%. Đặc biệt, những năm gần đây sinh viên nhà trường đều đạt nhiều giải cao tại các kỳ Olympic toàn quốc các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học với 7 giải nhất, 15 giải nhì, 37 giải ba và 1 giải khuyến khích. Qua rà soát, thống kê, trung bình 5 năm gần đây tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 90%. 5 năm qua, nhà trường đào tạo 15.253 người học tốt nghiệp, trong đó có 11 tiến sĩ, 1.703 thạc sĩ, 13.054 cử nhân ĐH và 485 cao đẳng (trong đó có 25 thạc sĩ, 197 cử nhân ĐH là lưu học sinh nước CHDCND Lào). Kết quả này đã góp phần tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong nước cũng như nước CHDCND Lào.

Mục tiêu đặt ra của Trường ĐH Hồng Đức trong giai đoạn 2025-2030 là hằng năm đào tạo trên 3.500 người học tốt nghiệp ĐH trở lên, trong đó trình độ sau ĐH chiếm tối thiểu 20%; mở mới ít nhất 10 ngành đào tạo trong đó chú trọng các ngành phù hợp với kỷ nguyên số; 85% sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành đào tạo... Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được nhà trường xác định, trong đó đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, sáng tạo của giảng viên và sinh viên. Đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với nhiều trường ĐH, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp nước ngoài.

Theo đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức, nhiệm vụ này không chỉ tạo cơ hội trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, mà còn giúp sinh viên nhà trường tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến, phát triển kỹ năng toàn cầu, sẵn sàng thích ứng trước bối cảnh hội nhập.

Bài và ảnh: Phong Sắc