Đa dạng các biện pháp giảm nghèo ở Xuân Thái

Bám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và tình hình thực tế của địa phương, xã Xuân Thái đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, đề án cụ thể, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nuôi ong mật đang là hướng đi để các hộ dân xã Xuân Thái thoát nghèo bền vững.

Một trong những hướng đi quan trọng của xã trong giảm nghèo là tập trung vào hỗ trợ người dân đa dạng sinh kế và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác của từng vùng.

Tại thôn Ấp Cũ, người dân được khuyến khích phát triển nghề nuôi ong mật và các con đặc sản như dúi, lươn... Xã đã hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để họ tiếp cận với các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong sản xuất, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Anh Lô Văn Xuyên, người dân thôn Ấp Cũ, cho biết: “Được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cách chăm sóc đàn ong cùng với việc học hỏi kinh nghiệm của cha ông để lại, năm 2019 gia đình tôi đã vay mượn, đầu tư nuôi ong mật. Từ những đàn ong ban đầu, tôi đã nhân đàn, từ đó thu nhập của gia đình ngày càng cao. Năm 2022, sau khi tìm hiểu và được bồi dưỡng kiến thức thông qua các lớp đào tạo nghề do UBND xã phối hợp với các đơn vị tổ chức, tôi tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi dúi sinh sản và dúi thành phẩm. Đến nay thu nhập từ việc nuôi và nuôi dúi của gia đình đạt khoảng 150 triệu đồng/năm".

Xã đã khuyến khích người dân liên kết thành các tổ, nhóm HTX để cùng nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Các tổ hợp tác không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết nông dân mà còn là cầu nối quan trọng giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ. Một trong những mô hình tổ HTX hiệu quả trên địa bàn xã là tổ HTX nông, lâm nghiệp Xuân Thái. Tổ hợp tác này hoạt động hỗ trợ người dân về kỹ thuật chăm sóc đàn ong; thu mua sản phẩm mật ong của các hộ gia đình trên địa bàn. Các thành viên trong tổ hợp tác đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Tổ HTX không chỉ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, mà người dân còn được hưởng lợi từ các dịch vụ hỗ trợ như tín dụng nội bộ, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

Ông Quách Văn Đạt, tổ trưởng tổ HTX nông, lâm nghiệp Xuân Thái, cho biết: “Hiện nay, tổ hợp tác có 7 thành viên gồm những gia đình nuôi từ 25 đàn ong trở lên. Ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên, chúng tôi cũng tổ chức phổ biến kiến thức và thu mua sản phẩm của các hộ gia đình nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn. Từ sản phẩm này, chúng tôi đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP 3 sao là “Mật ong ngàn hoa Xuân Thái”. Đến nay sản phẩm mật ong ngàn hoa Xuân Thái đã được nhiều người tiêu dùng yêu thích”.

Với đặc thù là xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 74,94%, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong xã năm 2025 chiếm 15,66%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các thôn, cùng các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và học nghề tại chỗ và tại trường trung cấp nghề. Thông qua tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cách thức làm ăn cho hộ nghèo, người nghèo. UBND xã cũng tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào phát triển sản xuất trên địa bàn để tạo việc làm cho người lao động. Đảng ủy, UBND xã đấu mối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động quanh khu vực để tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động thuộc diện hộ nghèo đi xuất khẩu lao động...

Cùng với đó, xã cũng huy động sức mạnh của cả cộng đồng trong công tác giảm nghèo thông qua các phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Nhiều mô hình cộng đồng tự quản, các tổ nhóm HTX giúp nhau phát triển kinh tế đã được hình thành và hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực cho công tác giảm nghèo bền vững.

Ông Lê Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái, cho biết: “Để công tác giảm nghèo đi vào chiều sâu và có hiệu quả, chúng tôi đang thực hiện các giải pháp về phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Xã yêu cầu các thôn rà soát lại diện tích, loại cây trồng, vật nuôi để xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn, bền vững; tập trung phát triển nhanh các con nuôi đặc sản truyền thống, có lợi thế cạnh tranh của xã như lợn cỏ, lợn rừng lai, gà ri, dê, hươu lấy nhung, dúi, ong mật"...

Bài và ảnh: Minh Khanh