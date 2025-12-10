Cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng nguy kịch

Khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng biến chứng suy đa tạng - ca bệnh được đánh giá cực kỳ nguy kịch ngay thời điểm nhập viện.

Sau 24 ngày cấp cứu, điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Bệnh nhân nam, 57 tuổi, ở phường Hạc Thành. Theo gia đình, trước khi vào viện một tuần, bệnh nhân mệt mỏi, ăn kém, người lúc nóng lúc lạnh. Những ngày sau đó, bệnh nhân khó thở nhiều, ho đờm đục. Tình trạng khó thở tăng dần, khả năng đi lại giảm sút và bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch: khó thở dữ dội, vật vã, tím tái.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ý thức chậm, khó thở nhiều, SpO2 chỉ còn 68%, da niêm tím tái, vân tím toàn thân – dấu hiệu suy hô hấp nặng, huyết động không ổn định và nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa tạng. Sau khi thăm khám và đánh giá nhanh, các bác sĩ xác định tình trạng bệnh nhân là: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi biến chứng suy đa tạng. Bệnh nhân có rất nhiều bệnh nền phức tạp như: tăng huyết áp, suy tim, Gout mạn, tiêu chỏm xương đùi hai bên và suy tuyến thượng thận, tự dùng thuốc giảm đau thường xuyên, gây khó khăn lớn cho điều trị.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, ngay lập lức được đặt nội khí quản.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh sớm trong “giờ vàng”. Do tổn thương thận cấp và suy đa tạng tiến triển nhanh, bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục – kỹ thuật cao trong hồi sức tích cực. Song song đó, đội ngũ bác sĩ – điều dưỡng theo dõi sát huyết động, điện giải, đường máu, đông máu, dinh dưỡng và kiểm soát chặt chẽ các bệnh nền. Sau 48 giờ lọc máu liên tục, các chỉ số cải thiện rõ rệt, huyết động ổn định trở lại. Tuy nhiên, nuôi cấy đờm ghi nhận nhiễm nấm Candida, bệnh nhân được bổ sung điều trị kháng nấm.

Bệnh nhân được lọc máu liên tục trong 48h.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân một lần thất bại khi rút ống nội khí quản cai máy thở do có nhiều khối bướu mỡ vùng cổ – cằm. Sau đó, bệnh nhân được điều chỉnh phác đồ và đã cai máy thở thành công, nhiễm trùng kiểm soát tốt và phục hồi dần. Sau 24 ngày cấp cứu, điều trị, bệnh nhân đã thoát khỏi “cửa tử”, hồi phục tốt và được xuất viện trong niềm vui mừng của gia đình và y bác sĩ.

Bác sĩ CKI Bùi Tiến Lực, Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhấn mạnh: “Điểm mấu chốt trong cấp cứu thành công ca bệnh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là nhận diện sớm và can thiệp trong “giờ vàng”. Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, cần hành động ngay lập tức trong những giờ đầu nhập viện để cải thiện tiên lượng.”

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh có các bệnh lý mạn tính như: tăng huyết áp, suy tim, Gout cần được theo dõi định kỳ, tuân thủ điều trị và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau. Khi có các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, sốt, ho đờm... phải đến cơ sở y tế sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Thuỳ Dung