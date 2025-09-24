Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee ngày 24/9 đã chính thức xuất hiện tại Tòa án quận Trung tâm Seoul để dự phiên xét xử đầu tiên liên quan đến loạt cáo buộc tham nhũng, hối lộ và thao túng chứng khoán. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, vợ của một cựu tổng thống phải ra tòa vì những cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Bà Kim Keon-hee (trái) đến dự phiên tòa đầu tiên liên quan đến cáo buộc tham nhũng (Ảnh: AFP)

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đã có mặt tại Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 24/9 để tham dự phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cáo buộc hối lộ và thao túng chứng khoán.

Bà Kim, 53 tuổi, đeo khẩu trang che một phần khuôn mặt và mặc áo tù với số hiệu 4398, được đưa đến tòa từ nơi tạm giam, nơi bà bị giam giữ từ ngày 12/8. Khi xác minh nhân thân, bà cho biết hiện “thất nghiệp” và từ chối xét xử có bồi thẩm đoàn.

Bà Kim là vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, trở thành phu nhân tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc phải ra tòa. Bà bị cáo buộc vi phạm Luật Thị trường Vốn, Luật Quỹ Chính trị và Luật cấm nhận hối lộ để làm trung gian.

Cáo buộc thứ nhất theo Viện Công tố, bà đã cùng cựu giám đốc Deutsch Motors - một đại lý BMW - và một cộng sự thân cận thông đồng thao túng giá cổ phiếu công ty, thu lợi bất chính 810 triệu won (khoảng 581.000 USD) trong giai đoạn 2010-2012.

Cáo buộc thứ hai, bà và chồng bị cho là đã nhận dịch vụ khảo sát ý kiến cử tri miễn phí từ một “nhà môi giới quyền lực” trước cuộc bầu cử năm 2021 mà ông Yoon giành chiến thắng. Đổi lại, người này được bảo đảm đề cử ứng viên Kim Young-sun của đảng Sức mạnh Quốc dân trong một cuộc bầu cử phụ.

Cáo buộc thứ ba liên quan đến tham nhũng, bà Kim bị cáo buộc đã nhận túi xách hàng hiệu và trang sức từ Giáo hội Thống nhất vào năm 2022. Người đứng đầu giáo hội, bà Han Hak-ja, vừa bị bắt hôm 23/9 vì tội hối lộ bà Kim, song cả bà Han và tổ chức này đều phủ nhận.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đang bị xét xử trong một vụ án khác, liên quan đến nỗ lực bất thành nhằm ban bố thiết quân luật tại Hàn Quốc vào tháng 12/2024.

Thanh Hằng (Theo Al Jazerra)