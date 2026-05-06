Cựu chiến binh xã Nam Xuân gương mẫu bảo vệ môi trường

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nam Xuân đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường. Từ những mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo, hội viên CCB không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng dân cư.

Ra mắt câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường và hành lang an toàn giao thông tại bản Ken.

Hội CCB xã Nam Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội CCB hai xã Nam Xuân và Nam Tiến (huyện Quan Hóa cũ), hiện có hơn 400 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội phân bố rộng khắp các thôn, bản. Thời gian qua, các chi hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Phong trào CCB tham gia bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với chương trình XDNTM và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động như dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong phong trào của Hội CCB xã Nam Xuân là việc chi hội CCB Bản Ken thành lập câu lạc bộ (CLB) CCB bảo vệ môi trường và hành lang an toàn giao thông. Đây là mô hình mới, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của tổ chức hội trong việc cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn trật tự, mỹ quan khu dân cư.

CLB được thành lập với 32 thành viên là những hội viên CCB gương mẫu, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường, các thành viên còn đóng vai trò “hạt nhân” lan tỏa ý thức, trách nhiệm tới từng hộ dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, CLB khuyến khích hội viên và Nhân dân sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tích cực giảm thiểu, thu gom, xử lý rác thải; từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Đồng thời, CLB còn đảm nhận việc dọn dẹp hành lang an toàn giao thông, góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm trật tự và cảnh quan nông thôn.

Từ mô hình điểm tại bản Ken, phong trào bảo vệ môi trường của Hội CCB xã Nam Xuân ngày càng được nhân rộng. Tại 13 chi hội còn lại, nhiều mô hình thiết thực đã và đang được triển khai hiệu quả như: “Đoạn đường CCB tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện vì môi trường”, “Tuyến đường không rác thải”, “Vườn mẫu CCB”, “Hàng rào xanh”... Các mô hình này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải tại các khu vực công cộng, kênh mương nội đồng.

Ông Hà Văn Thươn, Chủ tịch Hội CCB xã Nam Xuân, cho biết: "Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội CCB xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Không chỉ dừng lại ở việc gương mẫu đi đầu, mỗi hội viên còn là “cầu nối” góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường sống đến từng gia đình, từng khu dân cư. Từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ, phong trào đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của Nhân dân".

Theo ông Thươn, thời gian tới Hội CCB xã sẽ tiếp tục xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính lâu dài và thường xuyên. Trên cơ sở đó, sẽ chú trọng nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong của hội viên trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi thói quen, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể nhằm huy động tối đa nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai các hoạt động.

Bài và ảnh: Trần Hằng