Cuộc đối đầu giữa “Messi nhí” và những cỗ máy ghi bàn

Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất ở lứa tuổi U10. Một bên là đương kim á quân BVĐK Trí Đức Thành 2 với khát vọng đổi màu huy chương, một bên là phường Hạc Thành - đội bóng chủ nhà đang trình diễn thứ bóng đá tấn công bùng nổ.

Hành trình của bản lĩnh

Lá thăm vòng bảng đưa U10 BVĐK Trí Đức Thành 2 vào bảng đấu gồm các tân binh Định Hòa, Phú An Phát - Đông Vệ 2 và Biện Thượng. Dù giành ngôi nhất bảng để góp mặt ở tứ kết, thầy trò HLV Vũ Văn Chung vẫn phải đối diện với không ít ánh mắt hoài nghi khi chưa gặp đối thủ thực sự nặng ký.

U10 BVĐK Trí Đức Thành vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng.

Nhưng càng vào sâu, đội bóng từng giành ngôi á quân mùa trước càng chứng minh giá trị của mình.

Chiến thắng 5-3 trước Bách Khoa Thường Xuân ở tứ kết, rồi đại thắng 7-2 trước ứng cử viên vô địch Thạch Thành tại bán kết đã xóa tan mọi nghi ngờ. BVĐK Trí Đức Thành 2 không chỉ biết thắng, mà còn thắng theo cách đầy thuyết phục.

Thành công ấy đến từ sự gắn kết của cả tập thể, dấu ấn chiến thuật của HLV Vũ Văn Chung và đặc biệt là phong độ bùng nổ của Ngân Đại Bảo.

Ngân Đại Bảo chơi bùng nổ ở những trận đấu quan trọng của U10 BVĐK Trí Đức Thành.

Ở mùa giải thứ ba liên tiếp góp mặt tại sân chơi này, Đại Bảo đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Những pha rê dắt khéo léo, xử lý bóng trong phạm vi hẹp, những đường kiến tạo sắc bén cùng khả năng dứt điểm lạnh lùng khiến cầu thủ này được nhiều người hâm mộ ví như một “Messi nhí” của giải đấu.

Nếu Đại Bảo tiếp tục tỏa sáng, BVĐK Trí Đức Thành 2 hoàn toàn có quyền mơ về chiếc cúp vô địch đầu tiên.

Cỗ máy ghi bàn mang tên Hạc Thành

Nếu BVĐK Trí Đức Thành 2 sở hữu một ngôi sao có thể tạo khác biệt, thì sức mạnh của U10 phường Hạc Thành lại nằm ở tập thể.

Gia Khánh đang là ngôi sao sáng nhất ở tập thể U10 phường Hạc Thành.

Đội bóng của HLV Phạm Đắc Cử là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất giải với lối chơi tấn công tốc độ, giàu năng lượng và hiệu quả. Từ vòng bảng đến bán kết, đội chủ nhà thắng như chẻ tre, ghi tới 32 bàn thắng sau 4 trận, đạt hiệu suất trung bình 8 bàn mỗi trận.

Đỉnh cao chính là chiến thắng 10-2 trước Định Hòa ở bán kết - màn trình diễn cho thấy sức công phá đáng sợ của Hạc Thành.

U10 Phường Hạc Thành sở hữu đội hình đồng đều ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Không phụ thuộc vào một cá nhân nào, đội bóng chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn, phối hợp nhuần nhuyễn và duy trì cường độ pressing rất cao. Trong đó, Gia Khánh tiếp tục là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần, góp phần giúp Hạc Thành lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết ngay trên sân nhà.

Chờ khoảnh khắc của ngôi sao hay sức mạnh tập thể?

Trận chung kết U10 là màn so tài thú vị giữa hai phong cách rất khác nhau.

BVĐK Trí Đức Thành 2 sở hữu cầu thủ có thể tạo đột biến bằng một khoảnh khắc thiên tài. Trong khi đó, Hạc Thành lại là tập thể đồng đều, vận hành ổn định và có hàng công mạnh nhất giải.

Đây là năm thứ hai liên tiếp BVĐK Trí Đức Thành 2 góp mặt ở trận chung kết. Sau thất bại trên chấm luân lưu ở mùa giải trước, khát khao đổi màu tấm huy chương của thầy trò HLV Vũ Văn Chung chắc chắn đang lớn hơn bao giờ hết.

Ở chiều ngược lại, Hạc Thành cũng đứng trước cơ hội lịch sử khi lần đầu tiên đăng quang. Với lợi thế khán giả, phong độ ghi bàn bùng nổ và sự tự tin đang lên cao, Gia Khánh cùng các đồng đội hiểu rằng họ chỉ còn cách chức vô địch đúng 40 phút thi đấu.

Hoàng Sơn