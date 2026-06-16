Cục trưởng Cảnh sát giao thông: Sát hạch lái xe sẽ chú trọng đạo đức và văn hóa

Thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 16/6, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết 6 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương giám sát kỳ sát hạch. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tuy nhiên, kết quả này chưa thực sự bền vững nên lực lượng chức năng đang tập trung phân tích nguyên nhân để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, một trong những giải pháp quan trọng là đổi mới công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Bên cạnh kỹ thuật và kỹ năng điều khiển phương tiện, việc giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cần được đặc biệt coi trọng.

Ở các nước tiên tiến, hành vi chấp hành pháp luật giao thông là tiêu chí quan trọng để đánh giá người lái xe. Cục Cảnh sát giao thông đang hoàn thiện các nội dung liên quan đến đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe theo hướng thay đổi hành vi của người lái, dạy đạo đức để lái xe an toàn, tham gia giao thông có văn hóa.

Ông cho rằng đạo đức của người lái xe không phải là những khái niệm trừu tượng mà được thể hiện bằng những hành vi rất cụ thể khi tham gia giao thông như nhường đường cho người đi bộ; giữ khoảng cách với xe phía trước; chuyển hướng phải quan sát gương và nhìn qua vai, bật đèn tín hiệu xin rẽ, khi đảm bảo an toàn mới được đi.

Qua ứng dụng công nghệ theo dõi hành vi giao thông, Cục Cảnh sát giao thông ghi nhận tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Có những địa điểm, khoảng một nửa số người điều khiển xe môtô chuyển hướng nhưng không bật tín hiệu báo rẽ.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn giao thông, cho thấy cần rà soát lại cả công tác đào tạo lẫn sát hạch, đặc biệt đối với người điều khiển môtô - nhóm phương tiện liên quan đến phần lớn các vụ tai nạn hiện nay.

Cùng với đổi mới công tác đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm. Hệ thống camera giám sát và dữ liệu điện tử đang phát huy hiệu quả, giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nếu trước đây trên các tuyến cao tốc lực lượng chức năng xử lý khoảng 100 trường hợp vi phạm mỗi ngày thì hiện nay có những ngày con số này lên tới 600-700 trường hợp nhờ ứng dụng công nghệ.

Cục Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua nhiều kênh như trang thông tin của Cục, số điện thoại của Cục trưởng và các trưởng phòng, fanpage.

Các vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện theo hướng gắn trách nhiệm của chủ phương tiện với việc sử dụng và quản lý phương tiện.

Đề cập đến chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn giao thông, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết ứng dụng VNTraffic hiện có hơn 8 triệu người dùng. Một ngày bình quân có 20 nghìn người dùng truy cập vào app.

Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trở thành cầu nối giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân. Khi tích hợp đầy đủ dữ liệu điện tử, người dân có thể sử dụng các loại giấy tờ số thay thế giấy tờ bản giấy; đồng thời được thông báo tự động về thời hạn giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện và các thông tin liên quan.

Người đứng đầu Cục Cảnh sát giao thông khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, kể cả dịp lễ, Tết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

"Mục tiêu cao nhất là xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, trong đó người dân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Khi ý thức chấp hành được nâng cao sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông," Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Ông cũng thông tin Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chuẩn về tổ chức giao thông theo hướng đồng bộ, khoa học và lấy người tham gia giao thông làm trung tâm.

Từ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, phân làn phương tiện đến không gian dành cho người đi bộ, xe đạp đều sẽ được rà soát, bổ sung vào các quy chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế và xây dựng hạ tầng giao thông.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức giao thông hiện đại tại Phú Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế, từ hệ thống biển báo song ngữ, thiết kế tín hiệu giao thông đến tổ chức không gian giao thông trên đường.

Mô hình này sẽ được đánh giá, hoàn thiện để nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới. “Giao thông phải trở thành một bộ mặt văn hóa, thể hiện tính trật tự, kỷ cương của xã hội,” ông Bình nhấn mạnh./.

Theo TTXVN