Từ chủ động tiếp cận đến mở rộng cơ hội kết nối quốc tế

Là địa phương có quy mô kinh tế lớn ở khu vực Bắc Trung bộ, Thanh Hóa đang từng bước chuyển dịch tư duy hội nhập và hợp tác quốc tế từ “chiều rộng” sang “chiều sâu”, từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, mở ra những dư địa tăng trưởng mới trong dài hạn.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ.

Một minh chứng rõ nét cho quá trình hội nhập đi vào thực chất là sự hiện diện ngày càng đậm nét của các nhà đầu tư quốc tế tại Thanh Hóa. Khởi động tìm hiểu, xúc tiến hợp tác từ năm 2019, đến cuối năm 2025, Tập đoàn WHA (Thái Lan) đã chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa giai đoạn 1 thuộc Khu Công nghiệp (KCN) Phú Quý, với quy mô sử dụng đất khoảng 178ha.

Tháng 5/2025, Dự án KCN WHA Smart Technology 2 tại KCN Giang Quang Thịnh cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự kiến khởi công trong quý I năm nay. Cùng với Bản ghi nhớ nghiên cứu phát triển KCN Long Duy Giang và KCN Long Công Thành trên địa bàn các xã thuộc huyện Thiệu Hóa cũ, quy mô từ 300ha trở lên, và khu dịch vụ logistics khoảng 50ha, WHA đang từng bước định hình một hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp - dịch vụ hiện đại, mở ra kỳ vọng về một “cực hút” FDI mới tại Thanh Hóa.

Theo ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty WHA Industrial Development PLC, với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển KCN, WHA kiên định theo đuổi mô hình “Khu công nghiệp thông minh - sinh thái”, với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành và cam kết phát triển bền vững, thân thiện môi trường, tối ưu sử dụng tài nguyên và giảm phát thải trên các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.

Không chỉ thu hút các tập đoàn đầu tư hạ tầng KCN, Thanh Hóa còn chủ động mở rộng kết nối với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn lực và lĩnh vực hợp tác. Trong chuyến tham quan, tìm hiểu tại Thanh Hóa, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội (INCHAM Hà Nội) bày tỏ quan tâm tới nhiều lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư như tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, y tế, công nghiệp chế biến. Ông Navendu Kumar, Chủ tịch INCHAM Hà Nội cho biết, INCHAM có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải và công nghiệp. Đáng chú ý, ngoài nhóm ngành sản xuất, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác ở các lĩnh vực dược phẩm công nghệ cao, thực phẩm hữu cơ, công nghệ thông tin, tự động hóa, du lịch và giáo dục. Trong đó, ngành dược phẩm công nghệ cao của Ấn Độ - hiện xuất khẩu mạnh sang thị trường Mỹ và châu Âu đang tìm kiếm khả năng mở rộng sản xuất tại Đông Nam Á, Việt Nam và Thanh Hóa được đánh giá là đối tác tiềm năng.

Theo Sở Ngoại vụ, năm 2025, dù đối mặt không ít khó khăn, Thanh Hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,3 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; thu hút 119 dự án đầu tư, trong đó có 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 437 triệu USD. Kết quả này phản ánh nền tảng điều hành kinh tế vững vàng, đồng thời cho thấy hội nhập quốc tế đang ngày càng đóng góp thiết thực cho động lực tăng trưởng.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã ký kết 38 thỏa thuận quốc tế với các đối tác nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, hợp tác địa phương và viện trợ phát triển. Các thỏa thuận được triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả, góp phần mở rộng không gian hợp tác, nâng cao hình ảnh và vị thế của Thanh Hóa trên trường quốc tế. Đáng chú ý, nhiều hoạt động đối ngoại kinh tế được tổ chức gắn chặt với xúc tiến đầu tư, kết nối trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, ASEAN..., tạo tiền đề hình thành các dự án hợp tác quy mô lớn, có khả năng lan tỏa về công nghệ, quản trị và phát triển chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đạt được và nhận diện rõ những thách thức mới, Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định hội nhập quốc tế không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà hướng tới nâng cao chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh bền vững. Theo định hướng đến năm 2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu lên trên 70 quốc gia; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có tác động lan tỏa mạnh; từng bước hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Khi chính quyền đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực, còn đối tác quốc tế đồng hành dài hạn, triển vọng kết nối và hợp tác của Thanh Hóa trong giai đoạn tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, đóng góp quan trọng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Bài và ảnh: Tùng Lâm