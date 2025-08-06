Cục CSGT lên tiếng về lý do đề xuất cấm xe tải vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc

Theo người đại diện Cục CSGT, có 3 nguyên nhân chính để đơn vị này đưa ra đề xuất thí điểm cấm xe tải vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã đề xuất thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (từ Km0 đến Km105+417) và tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (từ Km182+300 đến Km211+250).

Theo đó, việc tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn, đầu tiên là đề xuất cấm xe tải đi vào làn 1 sát dải phân cách giữa trên cả 2 tuyến cao tốc trên. Đồng thời, ở tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng điều chỉnh tốc độ tối đa tại làn 2.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT

Liên quan đến nội dung này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT cho biết: "Có 3 nguyên nhân chính khiến chúng tôi đề xuất như vậy. Thứ nhất là trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe khách tăng cao, chiếm 1/3 tổng số vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm. Thứ hai, ý thức tham gia giao thông của người lái xe kinh doanh vận tải còn hạn chế, cá biệt có một số trường hợp cố tình vi phạm như điều khiển phương tiện tốc độ thấp đi ở làn đường tốc độ cao, đặc biệt là xe tải lớn, xe container. Thứ ba, xe tải và xe khách chuyển làn đường liên tục làm cản trở, hạn chế khả năng lưu thông của đường cao tốc, gây ùn ứ, mặt khác cũng gây nguy hiểm cho chính các phương tiện này do kích thước lớn, chở hàng nặng dễ bị lật do mất trọng tâm khi phải chuyển làn gấp".

Đại diện Cục CSGT đánh giá, những hành vi nêu trên là một trong những nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc giao thông trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tiến tới, lực lượng chức năng cũng đề xuất nâng tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc, để tránh tình trạng các phương tiện di chuyển chậm, gây ùn ứ.

Vì sao chọn 2 tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ để thí điểm?

Về lý do lựa chọn 2 tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ để thí điểm, Đại tá Nguyễn Quang Nhật lý giải, đây là 2 tuyến cao tốc đáp ứng được yêu cầu về cơ sở hạ tầng, tiến tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng trên nhiều tuyến đường cao tốc khác.

Tai nạn liên quan đến xe tải trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình

Theo đề xuất thí điểm của Cục CSGT, việc thí điểm tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn. Tại giai đoạn 1, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải. Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 120km/h, tốc độ tối thiểu 90km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này. Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h, các ô tô đều hoạt động trên làn. Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các ô tô đều hoạt động trên làn.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (từ km182+300 đến km211+250) đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Tại làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 70km/h, các ô tô đều hoạt động.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các ô tô đều hoạt động.

Tại giai đoạn 2, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải, xe khách. Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giữ nguyên việc phân làn tốc độ như giai đoạn 1 nhưng cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữ nguyên việc phân làn tốc độ như giai đoạn 1 nhưng cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Cứ 3 vụ tai nạn thì có 1 vụ liên quan đến xe kinh doanh vận tải

Trước đó, phát biểu tại “hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vận tải”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết,trong thời gian qua, tai nạn giao thông liên quan đến ô tô kinh doanh vận tải diễn biến phức tạp. Mặc dù số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng nhóm phương tiện này lại liên quan đến 37,1% số vụ tai nạn và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông.

Trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

“Trung bình, cứ 1,61 vụ tai nạn liên quan đến xe tải, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc thì có 1 người chết; tương tự, cứ 1,68 vụ tai nạn liên quan đến xe khách thì có 1 người chết. Nhìn chung, cứ 3 vụ tai nạn thì có 1 vụ liên quan đến xe tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc xe khách”, Cục trưởng CSGT nêu dẫn chứng.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, trong 7 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 4.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và bị thương 2.106 người. Gần đây nhất là vụ tai nạn xe khách thương tâm xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong. Vì vậy, nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo VOV