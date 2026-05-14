Cuba cạn kiệt nhiên liệu do lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ

Chính phủ Cuba cho biết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã rơi vào mức nghiêm trọng, khi quốc gia này gần như cạn kiệt hoàn toàn dầu diesel và dầu nhiên liệu, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng kéo dài và lệnh hạn chế nhập khẩu nhiên liệu từ Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba, Vicente de la O Levy. Ảnh: Cuban News Agency

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy ngày 13/5 cho biết, hệ thống điện quốc gia đang trong tình trạng “nguy kịch”, đồng thời khẳng định “không còn dự trữ” dầu diesel và dầu nhiên liệu. Ông nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống điện hiện phải vận hành dựa vào dầu thô trong nước, khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo.

Theo ông, tình trạng mất điện tại thủ đô Havana đã gia tăng mạnh trong những tuần gần đây, với nhiều khu vực bị cắt điện từ 20 đến 22 giờ mỗi ngày, gây áp lực lớn lên đời sống người dân trong bối cảnh thiếu hụt lương thực, nhiên liệu và thuốc men.

Một người lái xe ba bánh điện đi ngang qua trạm xăng khi Cuba công bố giá nhiên liệu mới. Ảnh: Reuters

Cuba cho biết đang tiếp tục tìm kiếm nguồn nhập khẩu nhiên liệu, song gặp khó khăn do giá dầu thế giới tăng cao và chi phí vận chuyển lớn, cùng các hạn chế trong bối cảnh căng thẳng quốc tế. Một số nguồn cung truyền thống từ khu vực Mỹ Latinh cũng bị gián đoạn trong thời gian gần đây.

Trước đó, Cuba đã ghi nhận một số chuyến hàng dầu hạn chế từ Nga, giúp giảm bớt phần nào áp lực cho hệ thống năng lượng, nhưng chưa đủ để ổn định nguồn cung lâu dài.

Khủng hoảng năng lượng kéo dài đã khiến các dịch vụ công cộng tại Cuba bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là điện, giao thông và sinh hoạt đô thị, trong khi chính phủ tiếp tục kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp hạn chế thương mại và nhiên liệu đối với đời sống người dân Cuba, cho rằng tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền cơ bản như y tế, giáo dục và nước sạch.

Minh Phương

Nguồn: Reuters