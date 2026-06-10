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Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Việt Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 27, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Thế Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri phường Quảng Phú trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Sáng 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 27, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Thế Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri phường Quảng Phú trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 27 tiếp xúc cử tri phường Quảng Phú.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp trước.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Đại biểu và cử tri phường Quảng Phú tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Quảng Phú đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2026; đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Đại biểu Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh nhiều nội dung quan trọng.

Cử tri phường Quảng Phú kiến nghị HĐND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, khắc phục tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất về nguồn kinh phí thực hiện chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm chi trả kịp thời, đúng quy định.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Cử tri phường Quảng Phú đề xuất ý kiến tại hội nghị.

Cử tri đề xuất HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới Nhà văn hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sau khi sáp nhập các tổ dân phố.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Cử tri phường Quảng Phú đề xuất ý kiến tại hội nghị.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, cử tri đề nghị căn cứ quy định về khung số lượng phòng thuộc UBND cấp xã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc tách phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng chuyên môn, phù hợp với thực tiễn quản lý tại các địa bàn có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri kiến nghị xem xét điều chuyển viên chức có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, kế toán dự án từ Ban Quản lý dự án cấp trên để bổ sung cho Ban Quản lý dự án phường, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, đề nghị sớm ban hành quy định thống nhất đối với lực lượng quy tắc, trật tự đô thị, tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí, sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị trong giai đoạn hiện nay.

Cử tri Quảng phú kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy

Đại biểu Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã thông tin, giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Việt Hương

Từ khóa:

#Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa #Ban Pháp chế HĐND tỉnh #Đại biểu HĐND tỉnh #Quảng Phú #Kiến nghị #phường Hạc Thành #Bí thư Đảng ủy #Tỉnh ủy #Chủ tịch #Giám đốc sở

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