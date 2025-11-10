Cử tri các phường thuộc TP Thanh Hóa cũ kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án

Sáng 10/11, tại phường Hạc Thành, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; Trịnh Tuấn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự GHPG tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Thanh Hà đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường thuộc TP Thanh Hóa cũ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các phường thuộc TP Thanh Hóa cũ gửi đến các kỳ họp trước của HĐND tỉnh.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các phường đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh lại tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp cho phù hợp để bảo đảm nhiệm vụ chi của các phường, xã; quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án như: Dự án tiêu úng Đông Sơn; Dự án thi công đường điện chiếu sáng tuyến đường Mai An Tiêm đoạn từ cầu Cốc đến cầu Đông Hương; mặt bằng quy hoạch CL8... kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân; đề xuất hướng thực hiện đối với Quy hoạch Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được; sớm có phương án xử lý công sở dôi dư sau sáp nhập để tránh xuống cấp gây lãng phí...

Cử tri phường Hạc Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các phường đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri các phường quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các phường. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Tố Phương