Cử tạ Thanh Hóa giành hạng Ba toàn đoàn Giải Vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026

Hoàng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2026, đoàn Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng và giành hạng Ba toàn đoàn, đánh dấu sự tiến bộ của lực lượng VĐV trẻ.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2026, đoàn Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng và giành hạng Ba toàn đoàn, đánh dấu sự tiến bộ của lực lượng VĐV trẻ.

Giải đấu năm nay quy tụ 26 đoàn tham gia. (Ảnh: Báo Sơn La).

Giải đấu năm nay quy tụ 221 vận động viên đến từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở các nội dung cử giật và cử đẩy với nhiều hạng cân khác nhau. Đây là sân chơi quan trọng để các địa phương đánh giá công tác đào tạo trẻ, đồng thời phát hiện những nhân tố tiềm năng cho đội tuyển quốc gia.

Năm nay, nhiều gương mặt trẻ của cử tạ Thanh Hóa đã thi đấu nổi bật.

Ở lứa tuổi 13-14, đoàn có 2 VĐV giành huy chương. Nguyễn Minh Quang (hạng 56kg nam) giành 3 HCB ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Lê Thị Ngọc Diệp (hạng 44kg nữ) thi đấu xuất sắc với 3 HCV ở cả 3 nội dung. Tổng cộng lứa tuổi 13-14 giành 3 HCV, 3 HCB.

VĐV Phạm Quang Vinh của Thanh Hóa trên bục nhận HCB. (Ảnh: Báo Sơn La).

Ở lứa tuổi 15-16, các VĐV tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn với nhiều huy chương quan trọng. Hà Thị Hải Vân (hạng 53kg nữ) giành 3 HCV; Phạm Quang Vinh (hạng 56kg nam) giành 1 HCV, 2 HCB; Lê Bá Kiên (hạng 60kg nam) giành 1 HCV, 2 HCB; Lê Thị Thanh Thảo (hạng 48kg nữ) giành 1 HCĐ. Tổng cộng lứa tuổi 15-16 giành 5 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ.

Cử tạ Thanh Hóa xếp thứ Ba toàn đoàn. (Ảnh: Báo Sơn La).

Các VĐV xứ Thanh đã có một giải đấu ấn tượng.

Chung cuộc, đoàn Thanh Hóa giành hạng Nhì đồng đội nam lứa tuổi 15-16, hạng Ba đồng đội nữ lứa tuổi 15-16 và xếp hạng Ba toàn đoàn.

Thành tích trên cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Cử tạ Thanh Hóa. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đầu tư, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các giải đấu quốc gia và quốc tế thời gian tới.

Hoàng Sơn

