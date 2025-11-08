COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo vệ rừng nhiệt đới toàn cầu.

Tổng thống Brazil phát biểu trong cuộc họp bàn tròn với các nhà lãnh đạo các quốc gia có rừng nhiệt đới tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc COP30. Ảnh: AP

Tổng thống Brazil Lula da Silva trong phát biểu ngày 7/11 cảnh báo rằng mô hình phát triển dựa trên nhiên liệu hóa thạch đã kéo dài hơn 200 năm không còn bền vững. Ông nhấn mạnh việc giải quyết khẩn cấp vấn đề năng lượng sẽ quyết định “thành công hay thất bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.” Trong thập kỷ kể từ Hiệp định Paris, thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, cùng với bão, sóng nhiệt và cháy rừng gia tăng. Ông kêu gọi các nước nhanh chóng giảm dần việc sử dụng than, dầu mỏ và khí đốt, dù việc đặt mốc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn gặp khó khăn, khi còn nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới. Ảnh AP

Trong khi đó, sáng kiến Tropical Forest Forever Facility của Brazil, nhằm bảo vệ rừng nhiệt đới đang bị đe dọa, đã thu hút 5,5 tỷ USD cam kết từ Brazil, Indonesia, Na Uy và Pháp. Đức cũng cam kết ủng hộ sáng kiến này. Quỹ hướng tới tổng cộng 125 tỷ USD, trả tiền cho 74 quốc gia đang phát triển cho mỗi hecta rừng họ bảo tồn. Quỹ sẽ được tài trợ bằng nợ có lãi suất, tạo lợi nhuận từ đầu tư, và 20% khoản bồi thường được trích cho cộng đồng người bản địa.

Các chính phủ, bao gồm Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đang tham gia thảo luận, trong khi một số quốc gia như Vương quốc Anh vẫn chưa đưa ra cam kết chính thức. Bộ trưởng Người bản địa Brazil Sonia Guajajara nhấn mạnh cơ chế này sẽ giúp vượt qua biến động chính sách và xây dựng quản trị tự chủ để bảo vệ rừng nhiệt đới, đặc biệt là rừng Amazon, vốn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu bằng cách hấp thụ CO2.

Các nhà hoạt động môi trường đi bộ qua Rừng Quốc gia Caxiuana ở Brazil, ngày 22 tháng 3 năm 2025. Ảnh: AP

Hội nghị COP30 cũng chứng kiến các nỗ lực của Liên minh châu Âu tham gia liên minh với Brazil và các quốc gia khác nhằm thống nhất thị trường carbon toàn cầu, khuyến khích các nước và doanh nghiệp giảm phát thải. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Giá carbon là một trong những công cụ tốt nhất để chống biến đổi khí hậu. Cùng với Brazil và các đối tác, hãy làm đúng và làm cùng nhau.”

Dù các lãnh đạo các nước gây ô nhiễm lớn vắng mặt, hội nghị COP30 vẫn thúc đẩy các đề xuất hành động mạnh mẽ, bao gồm đánh thuế các chuyến bay xa xỉ và tăng nguồn tài chính khí hậu, để bảo vệ Trái Đất và giữ nhiệt độ tăng dưới 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp – mục tiêu quan trọng của Hiệp định Paris.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, CNA