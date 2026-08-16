Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện mùa mưa bão ở miền núi

Bước vào mùa mưa bão, khu vực miền núi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện do địa hình đồi núi, sông suối phức tạp, thường xuyên xảy ra mưa lớn, dông lốc và sạt lở đất. Từ thực tế trên, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, góp phần cung cấp điện ổn định phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Điện lực Quan Hóa phát quang hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Trọng Minh, Trưởng Điện lực Quan Hóa, cho biết: Đơn vị hiện đang quản lý, vận hành 268,65km đường dây trung thế, 227,32km đường dây hạ áp và 132 trạm biến áp phân phối, cung cấp điện cho 8 xã trên địa bàn huyện Quan Hóa (cũ). Đây là khu vực miền núi cao, có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối, khe núi và những dãy núi cao. Nhiều vị trí đường dây, cột điện nằm trên các sườn núi dốc, ven taluy tiềm ẩn nguy cơ sạt lở hoặc đi qua những cánh rừng rộng lớn, cách xa khu dân cư hàng chục km. Để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, Điện lực Quan Hóa đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tập trung tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ lưới điện. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra hành lang an toàn lưới điện bằng cách chặt tỉa cây cối và rà soát nhà cửa quanh đường dây hoặc trạm điện theo quy định pháp luật, nhằm ngăn ngừa sự cố chập điện, cháy nổ và bảo vệ tính mạng người dân.

Trước mùa mưa bão năm nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có công điện về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; đồng thời chỉ đạo các đội quản lý điện toàn tỉnh nói chung, khu vực miền núi nói riêng tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp; rà soát các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở; tổ chức phát quang, chặt tỉa cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện theo quy định. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và phương tiện để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, các đội quản lý điện phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân không trồng cây cao trong hành lang lưới điện; xây dựng các công trình vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện. Tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng vận hành lưới điện, khắc phục kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn cao đối với lưới điện, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định. Đối với các điểm nguy hiểm, dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an các xã tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện; đồng thời, hướng dẫn người dân về cách sử dụng điện khi gặp sự cố...

Bài và ảnh: Thiện Nhân