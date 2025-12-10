Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Chiều ngày 10/12, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025, hưởng ứng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững trong công nhân, viên chức, lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Là doanh nghiệp FDI có gần 19.000 lao động, thời gian qua, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam luôn chú trọng cải thiện điều kiện môi trường làm việc. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như nâng cấp hệ thống thu gom rác thải, tăng cường vệ sinh nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; duy trì “Ngày vệ sinh nhà xưởng”; trồng cây xanh trong khuôn viên; xây dựng thói quen giữ gìn vệ sinh của mỗi cán bộ, công nhân. Bên cạnh đó, công ty tích cực hưởng ứng các hoạt động môi trường như “Giờ Trái đất”, “Ngày Môi trường thế giới”; tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài nhà máy, nhặt rác, đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tham gia lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường năm 2025.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong sản xuất, lễ ra quân lần này tiếp tục khẳng định cam kết của công ty trong việc cùng tổ chức công đoàn và cộng đồng xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, bền vững.

Cán bộ, người lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, 250 cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trồng 50 cây xanh và tổng vệ sinh môi trường khu vực nhà máy và Khu Công nghiệp Hoàng Long.

Công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam dọn vệ sinh môi trường.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan làm việc xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Thanh Huê