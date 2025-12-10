Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 10/12, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025, hưởng ứng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững trong công nhân, viên chức, lao động.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Chiều ngày 10/12, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025, hưởng ứng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững trong công nhân, viên chức, lao động.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Đồng chí Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Là doanh nghiệp FDI có gần 19.000 lao động, thời gian qua, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam luôn chú trọng cải thiện điều kiện môi trường làm việc. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như nâng cấp hệ thống thu gom rác thải, tăng cường vệ sinh nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; duy trì “Ngày vệ sinh nhà xưởng”; trồng cây xanh trong khuôn viên; xây dựng thói quen giữ gìn vệ sinh của mỗi cán bộ, công nhân. Bên cạnh đó, công ty tích cực hưởng ứng các hoạt động môi trường như “Giờ Trái đất”, “Ngày Môi trường thế giới”; tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài nhà máy, nhặt rác, đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tham gia lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường năm 2025.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong sản xuất, lễ ra quân lần này tiếp tục khẳng định cam kết của công ty trong việc cùng tổ chức công đoàn và cộng đồng xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, bền vững.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Cán bộ, người lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, 250 cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trồng 50 cây xanh và tổng vệ sinh môi trường khu vực nhà máy và Khu Công nghiệp Hoàng Long.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát động tổng vệ sinh môi trường năm 2025

Công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam dọn vệ sinh môi trường.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan làm việc xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công ty #Vệ sinh môi trường #Việt nam #Bảo vệ môi trường #phát động #Phát triển bền vững #an toàn vệ sinh lao động #Môi trường làm việc #Công đoàn #Hưởng ứng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Biện Thượng và Vĩnh Lộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Biện Thượng và Vĩnh Lộc

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai xã Biện Thượng, Vĩnh Lộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh