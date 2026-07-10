Công ty Điện lực Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao do nắng nóng kéo dài, yêu cầu bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng lớn, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về quản trị, kỹ thuật và điều hành sản xuất. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật và chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 9/7, tại Nhà khách Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty chủ trì, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các đơn vị trực thuộc.

Chủ động điều hành, giữ vững mục tiêu cung ứng điện an toàn

Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) hiện quản lý, vận hành một trong những hệ thống lưới điện có quy mô lớn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc với 73 đường dây 110kV dài hơn 1.142 km, 267 đường dây trung áp gần 7.916 km, hơn 13.440 km đường dây hạ áp cùng 32 trạm biến áp 110kV có tổng công suất 2.340 MVA. Toàn tỉnh hiện có 10.408 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 3.827 MVA.

Quy mô lưới điện không ngừng mở rộng trong khi tốc độ tăng trưởng phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao đã đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác quản lý kỹ thuật, điều hành vận hành và đầu tư nâng cấp lưới điện.

Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều đợt nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài khiến công suất cực đại cũng như sản lượng điện tăng mạnh. Nhiều đường dây, máy biến áp vận hành ở mức tải cao trong giờ cao điểm; nhu cầu sử dụng điện của các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất và khách hàng sinh hoạt tiếp tục gia tăng.

Bám sát chỉ đạo của EVNNPC, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, điều độ vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Công tác kiểm tra thiết bị, sửa chữa theo tình trạng vận hành (CBM), vận hành hệ thống SCADA, DMS/DAS, sửa chữa điện hotline, thao tác xa và chuẩn bị các phương án cấp điện cho phụ tải trọng điểm được thực hiện quyết liệt, góp phần giữ vững vận hành an toàn, ổn định trong suốt cao điểm mùa khô.

Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực. Điện thương phẩm đạt hơn 4,819 tỷ kWh, tăng 14,73% so với cùng kỳ; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tiếp tục duy trì ở mức 100%. Những kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Công ty.

Nâng cao chất lượng vận hành, tạo dư địa cho tăng trưởng

Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai các hạng mục công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh tăng trưởng về sản lượng điện thương phẩm, chất lượng quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống tiếp tục được nâng lên.

Trong 6 tháng đầu năm, CTĐL Thanh Hóa không để xảy ra sự cố trên lưới điện 110kV; số vụ sự cố trung áp giảm đáng kể so với cùng kỳ; tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 3,11%, giảm 0,14% so với cùng kỳ Các giải pháp ứng dụng công nghệ như kiểm tra bằng flycam, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị, sửa chữa hotline, vận hành số tiếp tục được mở rộng, góp phần phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an toàn, giảm thời gian mất điện của khách hàng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình theo kế hoạch, ưu tiên các khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Đến hết tháng 6, đơn vị đã khởi công 67/69 dự án, đóng điện 66/72 dự án, quyết toán 39 dự án, đạt 105,4% kế hoạch và hoàn thành 55 hạng mục sửa chữa lớn. Các công trình đưa vào vận hành đã góp phần nâng cao năng lực mang tải của lưới điện, tạo dư địa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Đồng bộ các giải pháp chuyển đổi năng lượng và quản trị doanh nghiệp

Bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cùng các chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thanh Hóa, EVN và EVNNPC.

Công tác phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đạt kết quả nổi bật. Đến hết tháng 6/2026, Công ty đã phát triển được 702 khách hàng, đạt 177,2% kế hoạch EVNNPC giao; tổng công suất đạt 18,2 MW, tương đương 113,75% kế hoạch. Trong nội bộ Công ty đã có hơn 210 cán bộ, công nhân viên tham gia lắp đặt với tổng công suất trên 1,7 MW; dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có hơn 450 CBCNV tham gia với tổng công suất trên 4 MW, góp phần lan tỏa mô hình sử dụng năng lượng sạch và giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.

Dự kiến trong tháng 8/2026 trạm biến áp 110kV Hoàng Long sẽ được Công ty Điện lực Thanh Hóa lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) có công suất 10MW, dung lượng 20MWh, qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Cùng với đó, các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển phụ tải (DSM) và tiết kiệm điện tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần giảm áp lực vận hành hệ thống trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Trong công tác an toàn, Công ty triển khai đầy đủ các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai. Các phương án ứng phó mùa mưa bão được xây dựng và diễn tập đồng bộ; công tác kiểm tra, củng cố lưới điện, chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện được thực hiện từ sớm. Đến hết tháng 6/2026, toàn đơn vị đã xử lý 3/4 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời chặt tỉa hơn 52.320 cây có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực kiểm tra giám sát mua bán điện, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp đều đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng hoạt động toàn Công ty.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026

Các đơn vị tham luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại hội nghị, góp phần làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các phòng, ban chuyên môn và điện lực trực thuộc đã tập trung phân tích những chỉ tiêu cần tiếp tục cải thiện, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm. Nội dung tham luận tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà, thực hiện tiết kiệm điện, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp phân tích, đánh giá từng nội dung, thống nhất các giải pháp triển khai với tinh thần đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Hoàng Hải nhấn mạnh, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với những tháng cuối năm. Các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung bảo đảm cung ứng điện an toàn trong mùa mưa bão; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kỹ thuật, tài chính và đầu tư xây dựng; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời siết chặt kỷ luật lao động, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ khách hàng, quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của EVNNPC.

Đồng chí Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong quý II năm 2026.

Tại hội nghị, Công ty đã biểu dương, khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2026. Trước đó, trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của EVNNPC tổ chức tại Quảng Ninh, Công ty vinh dự được Tổng công ty trao Giải Ba toàn diện quý II/2026, ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác quản trị, kỹ thuật, kinh doanh, đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Bước vào 6 tháng cuối năm, phụ tải điện được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, thời tiết diễn biến phức tạp và yêu cầu về chất lượng cung cấp điện ngày càng lớn. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm cùng sự thống nhất trong điều hành và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh của tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền (CTĐL Thanh Hóa)