Công ty Điện lực Thanh Hóa nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ khách hàng

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã ghi dấu ấn về hoạt động kinh doanh Dịch vụ Điện lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành, chăm sóc khách hàng. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện và yêu cầu dịch vụ ngày càng cao, kết quả này khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên trong việc giữ vững và nâng cao vị thế của đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) kiểm tra hoạt động các thiết bị tại TBA 110kV trước khi đưa vào vận hành theo mô hình không người trực.

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2025, doanh thu Dịch vụ Điện lực đạt 121% so với kế hoạch, lợi nhuận hoàn thành 139% kế hoạch. Tính chung 7 tháng, doanh thu toàn Công ty đạt 70,9% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 82,7%. Nhiều đơn vị có tiến độ nổi bật, như Đội Quản lý điện lưới Quan Hóa đã hoàn thành trọn vẹn kế hoạch năm; các đơn vị Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn đều đạt trên 70% kế hoạch năm. Các loại hình dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực, riêng dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ phục vụ 1.831 khách hàng mới trong tháng 7, lũy kế 7 tháng có 24.653 khách hàng sử dụng dịch vụ trọng gói của ngành điện, với doanh thu chiếm khoảng 50% doanh thu chung của toàn đơn vị. Bên cạnh đó, các dịch vụ như quản lý vận hành thuê lưới điện, thí nghiệm điện, xây lắp, sửa chữa tài sản, hotline, làm đầu cáp, tư vấn giám sát... cũng góp phần đáng kể vào tổng doanh thu.

Công tác chăm sóc khách hàng được triển khai đồng bộ với 100% dịch vụ Điện lực cung cấp trực tuyến cấp độ 4; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt tuyệt đối 100%, trong đó 81,5% thực hiện qua website Chăm sóc khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Công ty đã có 260.000 khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng (App) Chăm sóc khách hàng, chỉ riêng 7 tháng của năm 2025 phát triển được 95.548 khách hàng, đạt 54,65% so kế hoạch Tổng công ty giao. Qua đó góp phần mang lại nhiều tiện ích như tra cứu hóa đơn, sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày/tháng, gửi yêu cầu trực tuyến... Trung tâm Chăm sóc khách hàng tiếp nhận 13.238 yêu cầu trong 7 tháng, trong đó xử lý mất điện chiếm 27,83%, kiến nghị và đề xuất chiếm 23,23%, tất cả đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Công nhân Đội quản lý điện lực khu vực Hạc Thành lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng phát triển mới.

Cùng với kết quả kinh doanh, PC Thanh Hóa đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp công nghệ số tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Toàn bộ 31/31 trạm biến áp 110 kV không người trực đã được điều khiển xa qua hệ thống SCADA; hơn 500 thiết bị đóng cắt trung áp được kết nối về Trung tâm điều khiển; hệ thống DMS/DAS trên 34 mạch vòng trung áp cho phép tự động phân tích phương thức vận hành, cô lập nhanh điểm sự cố và tái cấp điện trong vài phút. Hơn 854.000 công tơ điện tử đo xa đã thay thế gần như toàn bộ công tơ cơ khí, giúp ghi chỉ số từ xa, giảm hàng triệu km di chuyển của nhân viên mỗi năm, từ đó tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác Văn thư lưu trữ đã góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý khi hạn chế sử dụng tài liệu bằng giấy như trước đây.

Dữ liệu và quy trình nghiệp vụ cũng được số hóa toàn diện, bao gồm hồ sơ kỹ thuật, lý lịch thiết bị, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, nhân sự và kế hoạch; các quy trình kỹ thuật, kinh doanh, tài chính đều vận hành trên nền tảng số như CMIS, PMIS, ERP, HRMS, DOFFICE. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đào tạo cán bộ sử dụng các công cụ như ChatGPT, Copilot 365, Gamma, Canva, Sora nhằm tối ưu quy trình làm việc, soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu và tự động hóa tác vụ, giúp tiết kiệm thời gian, giảm in ấn và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Hệ thống giám sát, điều khiển điện mặt trời mái nhà được đưa vào vận hành, khai thác tối ưu nguồn năng lượng tái tạo, giảm áp lực giờ cao điểm, tiết kiệm chi phí và góp phần chuyển dịch năng lượng xanh.

Với nền tảng kết quả vượt trội và định hướng phát triển bền vững, trong thời gian tới PC Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số, cam kết giảm phát thải khí nhà kính và cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, đem lại sự hài lòng và niềm tin trọn vẹn cho khách hàng.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (PC Thanh Hóa)