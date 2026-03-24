Công ty Điện lực Thanh Hóa lan tỏa thông điệp Giờ Trái đất 2026 gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Không chỉ dừng ở thông điệp tắt đèn trong 60 phút, các giải pháp của đơn vị hướng tới thay đổi căn bản nhận thức và hành vi tiêu dùng năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm cung ứng điện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh” và định hướng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”, Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai đồng bộ giải pháp từ vận hành đến truyền thông. Các hoạt động không chỉ mang tính biểu tượng mà hướng tới mục tiêu lâu dài: hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh phụ tải tiếp tục gia tăng.

Thực tiễn cho thấy, bài toán cung ứng điện đang chịu áp lực từ tăng trưởng nhu cầu trong nước và biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giá nhiên liệu, đặc biệt là xăng dầu diễn biến phức tạp làm gia tăng chi phí sản xuất, tiềm ẩn rủi ro chuỗi cung ứng. Đồng thời, biến đổi khí hậu với các đợt nắng nóng kéo dài, giông lốc, bão lũ gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành hệ thống. Trong khi đó, phát triển công nghiệp và sản xuất tiếp tục kéo theo nhu cầu điện tăng cao, đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về độ tin cậy và tính liên tục của cung ứng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Hóa về công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia đối mặt thách thức cân đối cung – cầu, đặc biệt vào cao điểm mùa khô, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không còn là khuyến khích mà trở thành yêu cầu trong điều hành. Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và ngành điện, Công ty đã phối hợp với các sở, ngành triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền tới hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 04/9/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Nghị quyết xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là trụ cột quan trọng, yêu cầu chuyển từ “khuyến khích” sang “thực hành thường xuyên” trong toàn xã hội. Việc triển khai tại Công ty Điện lực Thanh Hóa cho thấy sự chủ động cụ thể hóa chủ trương bằng các giải pháp sát thực tiễn.

Trong Quý I/2026, Ban Lãnh đạo Công ty đã làm việc với các đơn vị về công tác đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2026, hoạt động truyền thông được tổ chức bài bản với hệ thống băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố, trụ sở và đơn vị trực thuộc từ ngày 18–28/3/2026, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng. Đơn vị thống nhất sử dụng bộ nhận diện theo chỉ đạo của EVN và EVNNPC trên các kênh website, mạng xã hội và hệ thống nội bộ, nâng cao tính đồng bộ và chuyên nghiệp.

Công ty triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi hành vi sử dụng điện: tăng cường truyền thông trên nền tảng số; vận động cán bộ, người lao động tham gia các hoạt động hưởng ứng; phối hợp với nhóm khách hàng tiêu thụ lớn thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), quản lý nhu cầu điện (DSM), góp phần giảm áp lực giờ cao điểm.

Sự kiện tắt đèn sẽ diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’, thứ Bảy ngày 28/3/2026, với sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Nhiều khu vực chiếu sáng công cộng, công viên, trung tâm thương mại dự kiến tắt đèn trong thời gian diễn ra sự kiện, qua đó lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng.

Không dừng ở hoạt động biểu tượng, Công ty xác định Giờ Trái đất là điểm khởi đầu cho các giải pháp dài hạn. Trong bối cảnh hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo dần hoàn thiện, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn điện phân tán và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống.

Khách hàng hộ tư gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Trên cơ sở đó, đơn vị thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, gắn với vai trò tiên phong của cán bộ, công nhân viên. Chỉ thị liên tịch số 499/CTLT-PCTH (10/02/2026) đặt mục tiêu phấn đấu trên 80% hộ gia đình cán bộ, công nhân viên tham gia lắp đặt phù hợp điều kiện thực tế. Tính đến hết tháng 02/2026, toàn Công ty có 208 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 17,245 MW.

Song song, các giải pháp kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh như ứng dụng công nghệ số trong giám sát tiêu thụ điện, tư vấn doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất, phân bổ phụ tải hợp lý, khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao và chiếu sáng tiết kiệm. Những giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao khả năng vận hành an toàn của hệ thống trong điều kiện phụ tải tăng nhanh.

Thực tế cho thấy, trong các đợt nắng nóng cao điểm, hệ thống điện miền Bắc thường chịu áp lực lớn từ nhu cầu tăng đột biến. Khi đó, mỗi kWh điện tiết kiệm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần hạn chế quá tải, giảm nguy cơ sự cố và duy trì cấp điện liên tục.

Từ các tuyến đường trung tâm đến trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc đồng loạt treo băng zôn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026.

Với vai trò quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án cấp điện năm 2026, bảo đảm không thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt; ưu tiên phụ tải quan trọng; tăng cường kiểm tra, bảo trì, nâng cấp lưới điện trước mùa nắng nóng; sẵn sàng phương án ứng trực, xử lý sự cố. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Trong chiến lược năng lượng quốc gia, tiết kiệm điện được xem là “nguồn năng lượng đầu tiên” với chi phí thấp và hiệu quả cao. Vì vậy, Giờ Trái đất không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là công cụ truyền thông quan trọng, góp phần thay đổi nhận thức xã hội.

Với cách tiếp cận đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò kết nối giữa chính sách và người sử dụng điện. Giờ Trái đất 2026 vì thế không chỉ dừng lại trong 60 phút tắt đèn, mà là lời nhắc mạnh mẽ về trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới hệ thống năng lượng bền vững và an toàn trong tiến trình chuyển dịch năng lượng.

Hùng Mạnh – Ngô Huyền