Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng bảo đảm an toàn điện trong kỳ nghỉ lễ: Chủ động phòng ngừa từ mỗi gia đình

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân gia tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình vắng nhà trong thời gian dài. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc chập cháy điện trong khu dân cư lại xảy ra đúng vào dịp này, khi hệ thống điện không được kiểm soát, thiết bị vẫn âm thầm vận hành trong trạng thái tiềm ẩn rủi ro. Đặt trong bối cảnh đó, việc chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn điện không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là trách nhiệm trực tiếp của mỗi hộ gia đình đối với tài sản và tính mạng của chính mình.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện cũng như tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sự cố, Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng sử dụng điện cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm tra, rà soát hệ thống điện trước khi rời nhà. Trọng tâm là các thiết bị đóng cắt như aptomat, cầu dao – được coi là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ hệ thống điện. Nếu các thiết bị này không hoạt động đúng chức năng, nguy cơ chập cháy sẽ tăng cao khi xảy ra quá tải hoặc rò điện. Việc phân bổ phụ tải cũng cần được tính toán hợp lý, tránh tình trạng nhiều thiết bị công suất lớn sử dụng chung một ổ cắm, gây quá tải cục bộ.

Bên cạnh đó, các điểm tiếp xúc điện như ổ cắm, phích cắm, thiết bị chia nguồn là những vị trí dễ phát sinh sự cố nhưng thường bị xem nhẹ. Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy bắt nguồn từ các ổ cắm kém chất lượng, đã bị nứt vỡ, biến dạng do nhiệt nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Việc sử dụng ổ chia điện trôi nổi, dây nối dài không rõ nguồn gốc chính là “mồi lửa” tiềm ẩn trong mỗi gia đình. Do đó, cần kiên quyết loại bỏ các thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm.

Hệ thống dây dẫn điện trong nhà cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Sau thời gian dài sử dụng, dây điện có thể bị lão hóa, bong tróc lớp cách điện, dẫn đến rò điện, phát sinh tia lửa điện gây cháy. Việc kiểm tra định kỳ, thay thế kịp thời các đoạn dây xuống cấp là yêu cầu bắt buộc, không thể trì hoãn. Tuyệt đối không để dây điện bị đè nén, cọ xát vào vật sắc nhọn hoặc đi qua khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp kiểm tra hiệu quả vận hành hệ thống điện của khách hàng.

Đáng chú ý, các thiết bị phát nhiệt và thiết bị công suất lớn như bếp điện, bếp từ, bàn là, ấm siêu tốc... luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước khi rời nhà, cần bảo đảm đã tắt hoàn toàn các thiết bị này. Đối với các thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa, lò vi sóng, cần kiểm tra kỹ trạng thái vận hành, tránh để hoạt động không kiểm soát trong thời gian dài. Nguyên tắc đặt ra là không bố trí thiết bị tỏa nhiệt gần các vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nhựa.

Một nguy cơ khác đang gia tăng trong đời sống hiện đại là việc sử dụng thiết bị sạc và pin. Điện thoại, máy tính, pin dự phòng nếu sạc trong thời gian dài, đặc biệt qua đêm hoặc khi không có người giám sát, có thể dẫn đến quá nhiệt, thậm chí phát nổ. Vì vậy, người dân cần thay đổi thói quen sử dụng, không để thiết bị sạc hoạt động kéo dài khi vắng nhà, thường xuyên kiểm tra bộ sạc để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Trước khi đi vắng dài ngày, các thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định cần được thực hiện nghiêm túc: tắt toàn bộ thiết bị điện không cần thiết; rút phích cắm các thiết bị phát nhiệt, thiết bị ít sử dụng; kiểm tra lại aptomat, ổ cắm, dây dẫn; ngắt các nhánh điện không cần duy trì. Đây là những biện pháp trực tiếp cắt giảm nguy cơ phát sinh sự cố ngay từ gốc.

Quan trọng hơn, người dân cần nâng cao khả năng nhận diện sớm các dấu hiệu nguy hiểm trong quá trình sử dụng điện. Những biểu hiện như ổ cắm nóng bất thường, phích cắm lỏng, dây điện bong tróc, có mùi khét, aptomat nhảy liên tục hoặc thiết bị phát tia lửa điện đều là cảnh báo rõ ràng về nguy cơ chập cháy. Khi phát hiện, phải ngừng sử dụng ngay và có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không chủ quan.

Trong tình huống xảy ra cháy, nổ hoặc có nguy cơ cao, việc xử lý ban đầu đóng vai trò quyết định. Người dân cần nhanh chóng ngắt nguồn điện nếu bảo đảm an toàn, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng và đơn vị điện lực để được hỗ trợ. Phản ứng nhanh, đúng cách sẽ góp phần hạn chế tối đa thiệt hại.

Kỳ nghỉ lễ là thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, nhưng không vì thế mà lơ là các yếu tố an toàn. Việc sử dụng điện an toàn không chỉ bảo vệ từng gia đình mà còn góp phần bảo đảm vận hành ổn định của hệ thống điện quốc gia. Đây là yêu cầu mang tính lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc của mỗi người dân, vì lợi ích thiết thực và bền vững của cộng đồng.

Nguyễn Lương