Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa khen thưởng 171 học sinh đạt thành tích trong học tập

Sáng 24/8, Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng học sinh là con của cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa; lãnh đạo các công ty thành viên; cán bộ, nhân viên và các cháu học sinh là con cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty.

Đại diện Công đoàn Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa báo cáo kết quả phong trào học tập của con em cán bộ, nhân viên, người lao động công ty năm học 2024-2025.

Hơn 30 năm qua, bên cạnh nỗ lực phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa luôn quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới, công ty tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cháu là con của cán bộ, công nhân viên, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Đến nay, nguồn kinh phí dành cho công tác khuyến học của công ty đạt hơn 5 tỷ đồng. Nguồn lực này đã góp phần khích lệ, động viên các cháu học sinh ra sức học tập, rèn luyện. Hầu hết các cháu là con cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty đều thi đậu vào đại học. Nhiều cháu khi ra trường đã trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2024-2025, có 171 cháu là con của cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong đó có 26 cháu đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi; 127 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc; 18 cháu trúng tuyển vào các trường đại học.

Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các cháu học sinh tiểu học đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2024-2025.

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao thưởng cho các học sinh đỗ vào các trường đại học.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả trong học tập, rèn luyện của các cháu học sinh; đồng thời mong rằng các cháu sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thi đua làm nhiều việc tốt, xứng đáng với sự quan tâm dạy dỗ của thầy cô, gia đình và xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công ty khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích trong học tập năm học 2024-2025.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị mỗi gia đình phụ huynh trong công ty tiếp tục quan tâm chăm lo, dạy bảo, động viên, khích lệ con em phấn đấu hơn nữa trong học tập để đạthành tích cao hơn trong năm học mới 2025-2026. Muốn làm được điều đó, mỗi bậc phụ huynh là cán bộ, nhân viên, người lao động công ty phải gương mẫu, tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, nỗ lực xây dựng công ty vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng, Nhà nước phong tặng.

Đai diện Công đoàn Công ty khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích trong năm học 2024-2025.

Nhân dịp này, Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã khen thưởng 171 cháu là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi và các cháu thi đỗ đại học năm 2025.

Ngọc Huấn