Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chiều ngày 19/11, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đã trao tặng 100 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của các cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, góp phần chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định sẽ kịp thời phân bổ, sử dụng nguồn ủng hộ đúng mục đích, công khai, minh bạch; bảo đảm nguồn lực đến tay người dân nhanh chóng, hiệu quả và thiết thực nhất, góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

